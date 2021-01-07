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影╱9天了！漁團怒批政府救中途島漂流漁船「做不夠」

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

台籍漁船在美國中途島海域漂流，船上10人失聯至今9天，日前除美國派定翼機找到漁船位置後，就沒有進展。宜蘭蘇澳地區漁民團體怒批政府「做不夠」，事發當下就該請求美國進一步派出直升機垂降下去才對，卻沒有動作。

「永裕興18號」船上有1名台籍船長及9名印尼漁工，船長的妻子今天以微弱的聲音說，「當地風浪大又寒冷，我真的很擔心」。接著就泣不成聲，講不出話。

家屬通報後，我方請美國派出定翼機元月2日發現這艘船在中途島東北方海域漂流，空拍照中「見船不見人」，小救生艇也不見。從照片的種種跡象研判，相信船上應該有生還者或許在船艙裡。

宜蘭縣海上救難協會理事長曾泰山今陪同家屬召開記者會，他表示，從事故發生至今已經好幾天，漁業署是有請附近漁船靠近了解狀況，因風浪太大有困難，但是外交部都沒有積極動作，不關心漁民，為何發現這艘漁船在海上漂流，政府沒有進一步拜託美國幫忙找人？讓家屬默默等待，至今還焦急求救無門。

家屬的兒子李元伯哽咽說，最近幾天漁業署會把魚船的位置回報給他們，其他訊息就沒有，附近幾艘漁船等著要靠近了解，但船隻也被風浪打壞，不能再這麼下去，拜託請美國幫忙找人。

蘇澳地區漁會總幹事陳春生表示， 此事攸關10條性命，目前除了農委會漁業署請附近漁船幫忙協尋，更需要拉高層級，透過外交部請美國當局發揮人道救援，派出大型海巡艦艇載直升機垂降下去搜尋，讓漁民有生存的空間。

永裕興18號漁船家屬哭著拜託政府透過外交管道，請求美國派艦艇跟直升機救人。 記者戴永華/攝影
永裕興18號漁船家屬哭著拜託政府透過外交管道，請求美國派艦艇跟直升機救人。 記者戴永華/攝影
永裕興18號漁船家屬哭著拜託政府透過外交管道，請求美國派艦艇跟直升機救人。 記者戴永華/攝影
永裕興18號漁船家屬哭著拜託政府透過外交管道，請求美國派艦艇跟直升機救人。 記者戴永華/攝影
海上救難協會理事長曾泰山批評政府，針對救援永裕興18號漂流漁船的動作不夠積做，根本「做不夠」。 記者戴永華/攝影
海上救難協會理事長曾泰山批評政府，針對救援永裕興18號漂流漁船的動作不夠積做，根本「做不夠」。 記者戴永華/攝影

漁民 漁業署 直升機

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