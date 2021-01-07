施用PMMA再奪一命！檢解剖驚見血液濃度逾致死標準4倍

桃園魏姓男子施用俗稱強力搖頭丸的第二級毒品PMMA，並找鄭姓女子、范姓男子加入，結果自己施用過量抽蓄送醫不治，家屬控訴鄭、范沒即時送醫，涉嫌過失致死；檢方查，PMMA致死率近100%，且魏血液中濃度超越致死標準4倍多，又共同吸毒者間不具保護義務，予以2人不起訴。

經調查，魏男2019年12月14日凌晨，邀約鄭女（31歲）到他位在新屋的修車廠聚會，並無償提供含有第二級毒品PMMA、PMA的咖啡包、安非他命，以及笑氣輪流施用。

直到16日早上，范男（31歲）到修車廠牽車，發現魏、鄭一同吸毒，他把車送交修理後也加入，但當天中午12點多，鄭、范見魏因吸毒身體受多重藥物影響開始抽蓄，范竟仍繼續拿笑氣給他，鄭見狀也沒立即制止。

2人直到見魏昏迷才將他送醫，但魏到院前就失去呼吸心跳，搶救不治，事後魏的家屬控訴鄭女、范男過失致死罪嫌；檢方訊時，鄭辯稱魏死前已多天吸毒，發現他身體不適就有馬上送醫，但范男仍在灌魏笑氣，才無法送醫。

范則說，魏因為曾入監，當時魏堅決表示不願再被關，所以才沒第一時間叫救護車，但有嘗試拿礦泉水灌進他身體，希望能稀釋藥物對他造成的不適，見魏好轉就送醫，認為沒有延誤。

檢方查，法醫相驗認定魏因濫用毒品死亡，再經解剖檢驗，其血液中PMMA、PMA的濃度皆達到死亡範圍，其中PMMA甚至高達致死濃度的4倍多。

檢方認為，鄭見魏不適就有打算將他送醫，但共同施用毒品者，彼此間通常不存在保護義務的承擔，非必然構成危險共同體，且魏血液PMMA、PMA濃度甚高，加上PMMA、PMA致死率將近100％，客觀上無從確認魏送醫後有救治可能性。