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去哪了？失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

藝人高盟傑賣安非他命 一審判7年6月

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

曾入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑，因吸毒判刑，去年底直播剔光頭，前往新北地檢署報到入監；他另在去年4月遭查獲涉嫌販售安非他命，遭台中地檢署起訴；台中地院依販售二級毒品罪判刑7年6月，可上訴。

根據判決書，魏姓男子在2019年7月17日晚上10時許，以手機聯繫綽號「老板」的高盟傑（39歲），表達欲購買二級毒品安非他命，魏在同日晚間10時許，前往高位於沙鹿區福人街的住所後，雙方約定以4000元，由高交付一包安非他命給魏，魏因另涉他案，為求減刑處遇，因此在同年7月18日下午2時許，檢附與高購毒時的蒐證影像，到大甲警分局檢舉，檢警進而查獲。

高盟傑在警詢、偵訊時原承認販毒，法院審理時又改口，辯稱當天是想打發掉朋友，所以拿冰糖給朋友，還稱那包要4000元，外觀看起來像安非他命，但實際上是用冰糖欺騙他們。

台中地院審理後，依高在警詢、偵訊時供述、魏姓男子證詞、購毒時蒐證影帶等證據，認定高販毒事證明確，不採信高辯詞，依法判刑7年6月。

高盟傑近年來因吸食、持有毒品屢被檢警查獲，先遭新北地院判刑1年1月，高染毒斷送演藝之路，開始經營網路直播，高在臉書直播時自陳，因經濟狀況不佳，決定在去年10月21日到新北地檢署報到，入監服刑。

藝人高盟傑在去年底於臉書平台，直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。圖／摘自臉書高盟傑直播平台
藝人高盟傑在去年底於臉書平台，直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。圖／摘自臉書高盟傑直播平台

網路直播 新北 毒品

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