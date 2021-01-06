藝人高盟傑賣安非他命 一審判7年6月

曾入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑，因吸毒判刑，去年底直播剔光頭，前往新北地檢署報到入監；他另在去年4月遭查獲涉嫌販售安非他命，遭台中地檢署起訴；台中地院依販售二級毒品罪判刑7年6月，可上訴。

根據判決書，魏姓男子在2019年7月17日晚上10時許，以手機聯繫綽號「老板」的高盟傑（39歲），表達欲購買二級毒品安非他命，魏在同日晚間10時許，前往高位於沙鹿區福人街的住所後，雙方約定以4000元，由高交付一包安非他命給魏，魏因另涉他案，為求減刑處遇，因此在同年7月18日下午2時許，檢附與高購毒時的蒐證影像，到大甲警分局檢舉，檢警進而查獲。

高盟傑在警詢、偵訊時原承認販毒，法院審理時又改口，辯稱當天是想打發掉朋友，所以拿冰糖給朋友，還稱那包要4000元，外觀看起來像安非他命，但實際上是用冰糖欺騙他們。

台中地院審理後，依高在警詢、偵訊時供述、魏姓男子證詞、購毒時蒐證影帶等證據，認定高販毒事證明確，不採信高辯詞，依法判刑7年6月。