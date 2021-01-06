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女移工開鐵門引狼入室 讓男友帶人對同鄉洗劫一空

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

越南籍黃姓移工和黎姓同鄉有財務糾紛，夥同阮姓女友等人，利用阮、黎因工作住桃園龜山同一處宿舍，4日凌晨阮開鐵門引狼入室，讓黃帶同夥持開山刀、空氣槍，叫醒黎再洗劫一空、逼簽本票，阮女被逮後還打給男友要他快跑、手機關機，警方昨將黃等6人依強盜罪嫌送辦，仍有共犯在逃。

據了解，黃男、黎男因來台工作彼此都認識，因黃認為對方積欠他款項，經多次催促卻不還，加上黃的阮姓女友和黎同住龜山區中坑街的宿舍，黃、阮事前就謀議利用深夜對黎行搶。

4日深夜黎和另名阮姓男室友熟睡到一半，阮女從內部偷偷打開鐵門，黃帶著7人入屋敲房間門，同夥分持開山刀、空氣手槍，對黎勒令交出身上錢財，先是搶走他1萬7000元現金後，再逼簽立面額3萬元的本票，眾人得手後隨即逃逸，黎雖慘遭洗劫但所幸沒有受傷。

龜山警方5日凌晨獲報，在案發地附近見阮女徘徊、行跡相當鬼祟，因她不願配合身分查驗，經帶回派出所後經被害的黎男指認，並表示當時就是阮女開鐵門，讓她男友等人入內強盜。

阮女則辯稱不清楚、不知情，並自稱要打電話給朋友，實際上卻是聯繫黃，用越南語告知「趕快跑」、「不要待在家」，並交代手機要關機等語，企圖協助黃逃逸並串證，所幸黎男當下立刻和警方反應才被制止。

警方經訪查、調閱監視器畫面等，昨天早上10點多先在桃園區永安路逮捕謝姓、陳姓2名共犯，經2人供出其餘同鄉藏身處，下午再到場抓到黃姓主嫌等4人，黃僅供稱和黎有債務糾紛，詳細過程交代模糊、各說各話，其餘人則推說是受黃指示。

警方經報請桃檢指揮，昨也依強盜罪嫌將黃男、阮女，以及5名共犯等移送，目前有共犯在逃，警方全力追緝中。

桃園龜山4日深夜傳出移工搶案，越南籍黃姓男子和阮姓女友合作，對黎姓同鄉洗劫一空，警方已逮捕7人，仍有共犯在逃。記者曾健祐／攝影
桃園龜山4日深夜傳出移工搶案，越南籍黃姓男子和阮姓女友合作，對黎姓同鄉洗劫一空，警方已逮捕7人，仍有共犯在逃。記者曾健祐／攝影

強盜 越南

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