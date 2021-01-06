苗栗土霸王涉濫倒廢棄土 山坡地變台地 47人逮捕約談

苗栗縣砂石業者宋久文，涉嫌與多家運輸公司合作，假借申請開挖整地，實際上卻在苗栗偏僻山坡地濫倒廢棄土「山坡地變台地」回填至五層樓高，賺取省下的棄土費用和差價，不法所得初估數千萬元，對危害環境難以估算。士林地檢署昨指揮多單位偵辦，依照廢棄物清理法、偽造文書罪，拘提逮捕29人，通知18人到案說明，複訊後宋久文300萬交保，10名被告被告5萬至100萬交保，其餘請回。

據悉，經營砂石業能合法載運土方的宋久文，對外自稱與議長關係密切，經常出入其辦公處所，私下分配苗栗縣的土石清運問題，如上市公司廠房建案等，都要先詢問要宋意見才能開工，就像是「土霸王」。

檢方調查，從2020年5月起，指示旗下黃姓員工尋找棄置地點、吳姓員工調度砂石車司機，接洽承攬多處住宅、廠房興建開挖整地的「土方清除業務」。

檢方指出，宋等人涉嫌為了減省棄土處理費用和賺取差價，未依照政府規定，開工前申請傾倒廢棄物至合法土資場，反而與頭份、南庄、造橋等山坡地地主，談妥向縣府申請「開挖整地」，指示多家擁有怪手的運輸公司旗下的砂石車司機，非法棄置回填建案廢棄土，承攬五處工地，均載運上百趟砂石車至山坡地傾倒廢棄土，獲利驚人，初估不法所得至少數千萬元。

遭傾倒廢棄土的山坡地，原本是整地名目，但廢棄土回填後還鋪上乾凈土整頓乾淨，地形地貌宛如從「山坡地變台地」其中一處遭回填上萬立方米，底面積超過數個足球場大，廢棄土甚至推至高達五層樓，山路還因砂石車長期載運，路面壞掉遭檢舉。另，山坡地下方有農地或住家，若山區瞬間大雨，難以估算造成的土石崩塌之危害。

士檢指出，全案由刑事局獲報民眾因債務問題，遭宋久文指示4名成年男子毆打成傷、妨害自由、恐嚇取財等，經檢察官指揮偵辦，長期蒐證發現宋等人組成犯罪集團濫倒廢棄土。

昨日檢方擔心消息走漏，避開苗栗地區，指揮刑事局北市、新北、桃園、基隆、保七等上百名警力執行搜索，拘提逮捕29名被告、通知犯罪嫌疑人8名及證人10名到案說明，連夜複訊偵辦。