法務部增設22名心理處遇師 打造專業觀護團隊

中央社 / 台北6日電

地檢署每名觀護人須處理300至400名個案，無法給予受保護管束人足夠協助，法務部蔡清祥今天表示，已爭取人力，今年起全國增設22名心理處遇師，另新聘12名觀護追蹤輔導員。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，主題為「打造專業觀護團隊，建構有溫度的司法保護，防止再犯」，觀護人林佳青指出，假釋犯、緩刑等受保護管束之人，須定期向觀護人報到，由觀護人評估這些個案狀況，但每名觀護人平均處理300名至400名個案，分身乏術。

蔡清祥指出，發現目前全國只有2名心理處遇師，人力極度缺乏，向行政院爭取新增人力獲准，從今年起，每個地檢署都會配置1名心理處遇師（具臨床心理師或諮商心理師證照），新北、桃園、台中等3個地檢署因為個案需求較大，配置2名。

蔡清祥表示，受保護管束人除了要面對社會適應問題，還要處理自我心理、生理、家庭及人際關係，為了防止再犯，觀護人需要從旁適度監督及輔導，透過多元處遇措施，轉介有心理層面需求者給心理處遇師輔導。

若受保護管束人經濟狀況不佳，或是家裡有問題待處理，經觀護人訪談時發現，即可轉給社工師處理，今年全國新增12名觀護追蹤輔導員（具社工師證照）。

此外，依行政院「新世代反毒策略行動綱領第二期」所揭櫫之降低毒品新生人口、提升毒品施用者的戒癮比率及多元處遇的介入，全力打造一個無毒的家園；法務部對於毒品更生人部分，由更生保護會增設42名毒品個管人員，以個案管理方式，期許能協助更生人戒癮，避免再犯，協助儘速適應社會。

毒品 法務部 蔡清祥

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