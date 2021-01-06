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台中男酒後為錢與兄爭執咆哮 還持刀自殘 警壓制送醫

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，賴的哥哥怕生意外報警，警方前往以辣椒水將他制伏並送醫。過程中，賴雖曾對警方辱罵髒話和故意丟擲菸蒂，但警方考慮他已喝醉了，且情節尚不嚴重，因此未另移送法辦。

據指出，賴姓男子（31歲）送醫時頭部流血，經送國軍台中總醫院治療，發現他的額頭及顏面因輕微擦挫傷流血，並無生命危險。

據了解，賴男昨天晚上11時許在家飲酒，並為錢之事與其兄（33歲）起爭執，並情緒激動地在屋內大聲咆哮。現場家屬表示，賴不斷持刀敲打自己頭部，怕他會有進一步的自殘行為。

警方到場後，趁他情緒稍歇時，立即予以壓制並將其強制送醫。

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台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，警方前往以辣椒水將他制伏並送醫。圖／民眾提供
台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，警方前往以辣椒水將他制伏並送醫。圖／民眾提供
台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，警方前往以辣椒水將他制伏並送醫。圖／民眾提供
台中市太平區賴姓男子昨天深夜酒後為錢之事和哥哥起糾紛，接著大聲咆哮，還持菜刀敲打自己的頭自殘，警方前往以辣椒水將他制伏並送醫。圖／民眾提供

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