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夫遭趕出家門七天回家妻屍僵 檢察官今抽血查死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓女子今天上午被丈夫發現陳屍臥室內，台中地檢署檢察官下午相驗，指示抽血釐清死因。圖／報系資料照
台中市許姓女子今天上午被丈夫發現陳屍臥室內，台中地檢署檢察官下午相驗，指示抽血釐清死因。圖／報系資料照
台中市許姓女子與胡姓丈夫在上月底因買錯化妝品吵架，胡被趕出家門，胡今早回家探視時，發現大門反鎖，經警、消破門入屋後，發現許女已陳屍在床墊上，明顯死亡，胡稱自己擺放在床頭的心臟病藥，疑被妻子吃光，檢察官、法醫今天下午相驗，指示不解剖，只抽血採集檢體釐清死因，死因暫列「不詳」，開出相驗證明書。

台中地檢署檢察官、法醫今天下午4時與，與胡姓男子一同相驗遺體，釐清死因，經相驗後，檢察官依照法醫意見，指示採集血液等檢體後送驗，釐清許姓女子死因，許女身體無明顯外傷，現場無外力破壞、打鬥、侵入痕跡，不過許女是何原因致死，仍待後續調查釐清，檢察官先開出相驗證明書，死因暫列不詳、抽血待驗中。

據查，許姓女子（45歲）在上月30日，因胡姓丈夫（44歲）購買的化妝品、保養品「買錯牌子」，而與胡起口角，許女氣得將胡趕出家門，胡只好住在外面，並透過手機與許女聯絡，希望能取得妻子原諒，重修舊好，未料昨天晚間7時許，許女傳送語音訊息，向胡表達不舒服，胡當時不以為意，因許女要有傳訊，要胡幫忙採買一些生活用品。

事隔七天後，胡姓男子今天上午10時許，前往住處探視妻子時，大門深鎖、無人回應，胡撥打手機也無人接聽，因擔心妻子狀況，因此通報警、消到場破門，破門後在臥房的床墊上，發現許女已呈現屍僵。

胡姓男子說，擺在床頭的心臟病藥是他的，疑似被妻子吃掉兩排，約十多顆。

檢察官 心臟病 化妝品

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