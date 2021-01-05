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越籍移工疑似不滿前雇主 餐廳巧遇竟失手殺人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

黎姓移工與前雇主李姓男子發生口角，憤而持餐廳內約40公分長菜刀，刺入李男的左後背，導致李傷重不治。記者陳弘逸／翻攝
黎姓移工與前雇主李姓男子發生口角，憤而持餐廳內約40公分長菜刀，刺入李男的左後背，導致李傷重不治。記者陳弘逸／翻攝
屏東內埔60歲李姓男子昨晚到某餐廳用餐，遇到先前雇用的黎姓移工（42歲），兩人過往早有嫌隙，見面時又發生口角，黎姓移工持餐廳內菜刀刺傷李男左後背，便隨即躲在餐廳後方的廁所。警方獲報到場，逮捕黎姓移工，並在水槽內找出作案菜刀，李男因傷勢嚴重，經搶救宣告不治。警詢後，將黎姓移工依殺人罪移送偵辦。

據了解，黎姓移工曾在李男經營的工廠工作，疑似因管理問題讓黎男不滿，黎男離開後仍懷恨在心。豈料，昨晚8時許，黎姓移工到內埔某間餐廳用餐時，遇到前雇主李男，兩人舊仇復燃發生口角。

爭執過程中，黎姓移工一氣之下，持餐廳內約40公分長菜刀，刺入李男左後背，造成肺部等器官受傷，黎姓移工見狀，便逃跑至餐廳後方的廁所躲藏。警方獲報到場，先將李男送醫，也將黎姓移工逮捕，並在水槽內找出作案菜刀。

經醫院搶救，李男凌晨宣告不治，警詢後，將黎姓移工依殺人罪移送屏東地檢署偵辦，釐清犯案動機等。

移工 屏東

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