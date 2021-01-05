莽男開槍嗆聲 繳操作槍反害自己多背一條罪

20歲的謝姓男子日前到新北市板橋河濱公園遊玩時，因為被煙火噴到，與人發生口角，約對方談判「輸贏」又被放鴿子，一氣之下，竟自拍對空鳴槍影片傳給對方，反害自己被警方盯上。警方詢後，今天依違反槍砲、妨害自由等罪嫌將全案移送地檢署偵辦。

海山警方調查，謝男與放煙火的翁姓男子口角後，又在臉書肉搜對方，才會發生第二波衝突。他約對方2日凌晨在光復橋下談判，見對方沒有赴約，於是請友人用他手機錄製對空鳴槍影片，事後傳給對方罵「孬種」，因此被提告恐嚇等罪。

案發後，謝男承認開槍，並繳了一把槍管有阻鐵的銀色操作槍，但警方調查開槍影片，發現槍管有鎗火冒出，認為其中有詐，追問後，謝男才繳出另一把黑色改造手槍。