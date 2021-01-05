影／南投街頭情殺奪命今解剖 親友怒喊：兇手太殘忍了

南投縣元旦發生街頭情殺命案，南投地檢署今會同法醫複驗解剖大陸籍李姓女子遺體，釐清確認致命傷位在左胸區有2處穿刺傷，並劃破動脈，最後失血過多致死，李女前夫及在台親友等家屬陪同相驗，家屬離去前憤怒大喊「兇手太殘忍了」。

該起情殺案發生在元旦當天，57歲梁姓男子疑因感情糾紛，在草屯街區欲將42歲李女押上車，李女反抗，梁竟拿出預藏水果刀當街追殺刺死李女；梁嫌當晚投案，檢方認為他手段凶殘、預謀殺人，向法院聲押獲准，今複驗解剖鑑定死因。

南投地檢署檢察官今上午9時30分會同法醫、警方至南投殯儀館複驗解剖，死者李女的前夫在犯保協會陪同下現身，李女在陸家屬則委託在台親友先行協助相驗及後事，而因細驗遺體刀傷狀況，解剖複驗作業直至11時15分才結束。

而相驗作業結束後，李女前夫不發一語低頭快步離開，李女在台親友雖在朋友及犯保協會保護下拒絕採訪，但她離去前憤怒大喊「兇手太殘忍了」，隨後上車離去。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，該署檢察官今會同法醫進行解剖，經相驗確認，李女左胸區有二處穿刺傷，其中一刀劃破鎖骨下頸動脈和主動脈弓，另一刀從頸部劃破頸動脈血管，因此初步認定致命原因是動脈破裂導致出血性休克死亡