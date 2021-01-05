蘇澳漁船失聯10船員下落不明 友船趕赴解謎
宜蘭蘇澳籍漁船「永裕興18號」日前在中途島東北方約527浬處失聯，漁船雖已被發現但10名船員下落不明。蘇澳區漁會今天表示，附近友船已趕赴現場，希望可登船了解原因。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍今天告訴中央社記者，「金慶福66號」友船目前距離「永」船約80浬，但因風浪很大，暫時無法靠近；若海象好轉，將全速航行，最快12小時之後就可登上「永」船，了解10名船員是否躲在船艙，一切安好。
「永」船日前在中途島東北方約527浬處失聯，當時沒有發出求救訊號。船東1月1日通知蘇澳區漁業電台請求協助，船上共有1名台灣籍船長和9名印尼籍船員。
國家搜救指揮中心之後請美方派遣定翼機搜索，2日在中途島東北方606浬處發現「永」船，船長室已被海浪打破，研判通訊儀器已受損，漁船也失去動力漂流。
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