快訊

副機師遭爆居檢未滿偷打高球 華航證實：從重議處

寒流挾雨來襲！這天最冷急凍5度 明中南部就有望下雪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看到警車心虛踩油門想逃 八德警街頭追獲毒品

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏車與和1輛轎車會車時，見對方竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命，車上3人訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

八德警分局八德派出所副所長邱昱、警員蘇俊龍，在今天凌晨1點多巡邏經過八德區介壽路二段與巧克力街口時，發現1輛車突然加速駛離，直覺有異，立即跟車尾隨並鳴警報器、警示燈示意停車受檢，也通報線上警網攔截圍捕。

經過一陣追逐，警方隨後在東勇與義勇街口攔截到該車，警方立即將3人帶返派出所製作筆錄。據了解，駕駛人29歲詹姓男子身上查獲1包安非他命，車上另有2名乘客，分別為25歲的李姓男子及32歲的邱姓男子，3人皆有毒品前科。

民眾也將過程拍下上傳臉書社團記憶八德，有網友目睹追捕過程，「警方用喊話器叫他停車2次，他不停車還跑給他們（警方）追」、「一堆警察很仔細查那台車，看似在抓毒品」。

警方表示，訊後依違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署偵辦，未來會針對可疑人車加強實施盤查，並將持續針對毒品等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。

桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏員警與和1輛自小客車會車時，小客車竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏員警與和1輛自小客車會車時，小客車竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏員警與和1輛自小客車會車時，小客車竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏員警與和1輛自小客車會車時，小客車竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命。圖／八德警分局提供

毒品 反毒

延伸閱讀

警所長幫忙走私800公斤毒品還想偷渡 判關7年半定讞

記得儲水！桃園八德、大溪1萬多戶 6日將停水16小時

桃園八德北景雲計畫第1棟建物落成 大湳消防分隊今啟用

邀各界參與毒品防制會報 陳其邁：不讓毒品危害高雄

相關新聞

彰化肉品工廠檢查升降梯突啟動 男員工當場斷頭慘死

彰化縣埤頭工業區一家肉品公司今天上午發生員工斷頭慘案，因貨物升降梯忽然「卡卡的」不順，60歲黃姓員工爬進升降梯檢查，升降...

看到警車心虛踩油門想逃 八德警街頭追獲毒品

桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏車與和1輛轎車會車時，見對方竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小...

彰化食品廠男員工頭顱遭削半慘死 職安署查工安疏失

彰化縣埤頭鄉一家食品公司於今天上午發生重大工安意外，一名黃姓員工疑因貨梯飛落發生意外，傷重不治，彰化縣府勞工處指出，勞動...

攜幼子深夜離家被警尋獲反抗過程死亡 聲請國賠被駁回

台東縣成功鎮陳姓男子3年前和妻子吵架後攜幼子外出，妻子擔心他想不開，向警方報案協尋。陳被尋獲卻因無法控制情緒攻擊員警被壓...

台2噶瑪蘭大橋休旅車對撞槽車 駕駛四肢變形送醫不治

宜蘭台2線濱海公路噶瑪蘭大橋，今清晨1輛休旅車與化學槽車高速對撞，休旅車林姓駕駛受困車內，消防人員到場時已無生命跡象，四...

蔡啟芳自撞電桿車禍 他沒事妻斷腿

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，上個月住院暴瘦剩38公斤，出院第2天前晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。