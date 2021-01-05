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看到警車心虛踩油門想逃 八德警街頭追獲毒品
桃園市八德區今天清晨1點多，巡邏車與和1輛轎車會車時，見對方竟突然加速離去，警方察覺有異馬上鳴警報器追趕，果真查獲到1小包安非他命，車上3人訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
八德警分局八德派出所副所長邱昱、警員蘇俊龍，在今天凌晨1點多巡邏經過八德區介壽路二段與巧克力街口時，發現1輛車突然加速駛離，直覺有異，立即跟車尾隨並鳴警報器、警示燈示意停車受檢，也通報線上警網攔截圍捕。
經過一陣追逐，警方隨後在東勇與義勇街口攔截到該車，警方立即將3人帶返派出所製作筆錄。據了解，駕駛人29歲詹姓男子身上查獲1包安非他命，車上另有2名乘客，分別為25歲的李姓男子及32歲的邱姓男子，3人皆有毒品前科。
民眾也將過程拍下上傳臉書社團記憶八德，有網友目睹追捕過程，「警方用喊話器叫他停車2次，他不停車還跑給他們（警方）追」、「一堆警察很仔細查那台車，看似在抓毒品」。
警方表示，訊後依違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署偵辦，未來會針對可疑人車加強實施盤查，並將持續針對毒品等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。
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