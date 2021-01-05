攜幼子深夜離家被警尋獲反抗過程死亡 聲請國賠被駁回

台東縣成功鎮陳姓男子3年前和妻子吵架後攜幼子外出，妻子擔心他想不開，向警方報案協尋。陳被尋獲卻因無法控制情緒攻擊員警被壓制，過程中出現心因性休克，送醫不治，妻兒事後聲請國賠661萬餘元，但法官調查發現陳是因毒品中毒加上情緒緊張致死，與警方壓制關聯度不高，近日駁回聲請，本案仍可上訴。

陳妻表示，陳姓男子富於106年11月某日晚間10點多和她吵架，開貨車帶么子外出失聯，她擔心丈夫攜子自殺，向成功警分局新豐派出所報案，警方派員外出找人，隔天凌晨快2點時在鎮上麒麟山區尋獲，但當她趕往現場時，卻發現丈夫被警方壓制在地上銬。

她說，當時丈夫被警員毆打成傷，壓制後引起心因性休克，她連忙陪同送往醫院急救，但不到1小時依然不治。失去丈夫讓全家頓失依靠，2人育有4名子女，分別依需要扶養到成年的時間向政府聲請國賠，爭取扶養費及精神慰撫金，總計約284萬元，她也聲請377萬餘元。

成功警分局根據事後調查報告指出，當時新豐所蘇姓、林姓警員尋獲陳姓男子時，陳情緒激動不斷辱罵、攻擊警員，勸阻安撫無效才噴辣椒水，卻遭體型壯碩的陳姓男子搶奪辣椒水，通報支援才壓制陳，過程中員警也受傷。

員警說，壓制過程中，原本2、3人都快抓不住的陳姓男子忽然停止掙扎，發現有異眾人馬上呼叫救護車救援，送往台東醫院成功分院急救，卻依然不治。事後強調一切依法律程序執行，並非蓄意攻擊陳。陳家曾追究刑事責任，但檢方處分不起訴。

醫師協助調查陳姓男子死因，發現是被壓制過程中造成的傷痕及噴灑辣椒水都無直接關聯性，而是陳抵抗時高度緊張，誘發原先因安非他命中毒而存在的高血壓性心臟病變，心臟不堪負荷引起心因性休克，且依目前醫學文獻也未發現只因壓制行為引起死亡的個案。法醫鑑定報告也相符，認定警方未逾權執法。

法官調查發現，陳姓男子被壓制在地時，因路面是山區傾斜道路，陳的頭部在下方，家屬質疑當時陳血液往頭部，造成呼吸困難引發心因性休克。醫界指心因性休克是指心臟血液輸出量減少，無法抵達全身，導致人體組織灌流量不足而休克，並非呼吸困難引起；且人體有瓣膜可阻止血液逆流，所以不會因呼吸困難引起心因性休克。

另，法醫鑑定報告指陳姓男子案發前使用安非他命，解剖時發現心臟肥大，有高血壓、心臟病應為長期安非他命濫用的併發症，應該才是致死主因，因此駁回聲請。