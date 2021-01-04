非法日租房偽裝防疫旅館 業者被罰仍違法營業

台中市有業者在臉書張貼訊息提供非法居家檢疫住處，觀旅局4日表示，業者經營非法日租套房，曾依法開罰，但業者持續違法營業，將持續稽查。圖取自台中居家檢疫替代住處網頁

台中市有業者在臉書張貼訊息提供非法居家檢疫住處，觀旅局今天表示，業者經營非法日租套房，曾依法開罰，但業者持續違法營業，觀旅局將持續稽查，杜絕防疫破口。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央疫情指揮中心日前宣布，1月15日起台灣民眾入境登機前要附檢疫居所證明，要以集中檢疫和防疫旅宿為原則，居家檢疫者需1人1戶且簽切結，若無1人1戶，最重可罰百萬。

由於農曆年前的居家檢疫住處需求提高，最近臉書上出現名為「台中居家檢疫住處」的粉絲專頁；業者指出，可提供回台灣的國人，一個安全便利的臨時居住場所，提供三餐、口罩、抗菌液以及體溫計，如果回台灣時間有變化，已付費的民眾也可以退費。

中央社記者今天上午及下午分別以電話、通訊軟體LINE詢問業者，如果有家人1月15日到20日左右要從上海回到台灣，是否可訂房？業者表示，「目前房間都已經客滿」，如有入住需求，可撥打1922防疫專線，他們要1月28日之後才有空房，每間一天收費新台幣2100元到2700元不等。

記者又詢問，由於臉書網站上的房間照片看起來不像旅館，是否為日租套房。業者則回答，他們不是旅館，也不是日租套房，而是「居家檢疫替代駐所」。

台中市觀光旅遊局向中央社記者表示，該粉絲專頁的業者並非市府核准設立的居家檢疫代替所，日前獲知業者在臉書刊登非法廣告，已主動前往稽查，由於業者非法經營日租套房，由去年11月25日已依「發展觀光條例」裁罰新台幣10萬元。

觀旅局說，另關於業者刊登非法廣告部分，將裁罰3萬元，並發文臉書（Facebook）台灣辦公室，要求下架該粉專。目前將該間日租套房列入追蹤對象，不定期稽查。

觀旅局指出，台中市共有1450間房間可供居家檢疫，目前仍有一半以上量能，鼓勵民眾通報、檢舉違規收住居家檢疫者業者或非法日租套房，以利相關權管單位及時將居家檢疫者安置入住，避免造成防疫破口。