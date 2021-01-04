台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

宜蘭蘇澳籍漁船永裕興18號傳出在美國夏威夷中途島海域失聯，經船主通報相關單位，美國派出定翼機發現這艘船嚴重受損，在海上漂流，尚難確定船上是否有人。目前漁業署除了請附近友船前往援救，蘇澳區漁會希望透過外交管道協請美方派艦艇找人。

據了解，船上共有1名船長及9名印尼漁工，船主上個月30日透過衛星電話一直連絡不上船長，元月1日向透過蘇澳漁業電台求救，農委會漁業署，海巡及國軍搜救中心接獲通報，請美方就近派出定翼機幫忙協尋。

美方本月2日曾發現「永」船船體，回傳照片，看不出船上有人活動，不過並沒有看到船上的小救生艇，懷疑救生艇是否已被使用，同時在駕駛艙左側損毁嚴重，疑被撞擊。今天美方定翼機再度飛往前往附近海域，確認「永」船的最後位置。

永裕興18號有可能在太平洋遭巨大風浪襲擊，船上10人生死不明，漁業署電請察發海域附近友船金慶富66號，就近前往救援，但船主表示，目前海象惡劣，風浪相當大，必須二、三天後才能前往該海域；此外，永船附近也有艘香港船舶，漁業署請國搜中心洽請案發海域鄰近國家搜救單位，查詢是否有該船香港籍船舶 並請該船前往救援。