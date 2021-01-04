快訊

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

台灣輸出越南確診病例 來台4年未曾出國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／換肺爆瘦出院遇車禍 蔡啟芳勸人戒菸：比吸毒更可怕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

「抽菸比吸毒更可怕」，嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，住院暴瘦，剩38公斤，出院第2天昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生自撞電桿車禍，蔡啟芳無大礙，歷經重重劫難，蔡也呼籲民眾，應盡早戒菸。

蔡啟芳說，菸盒上面有寫「抽菸會得肺氣腫」，一般民眾不知道肺氣腫是什麼，以為肺氣腫吃藥就好了，坦白說，肺部（疾病）就是沒藥醫，只能慢慢拖。

蔡啟芳說，吃毒品時，發作是一陣子，菸是一點一點侵蝕（侵蝕肺部），吸毒還有辦法靠藥物勒戒，吸菸等於整個肺部被破壞。

蔡啟芳說，現在遇到友人也會苦勸，且他認為現在菸品的外包裝標示的不對，認為應該寫得更嚴重、蔡說，他以前也認為抽菸沒什麼，不知道那個沒有藥醫，「我這次算很幸運」。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華指出，肺癌的高風險因子有抽菸、家族史、長期暴露空汙等，民眾除可自行做高風險評估，也應做好自我健康管理，如持續咳嗽甚至有惡化、聲音沙啞、四肢關節疼痛等警訊應即早就醫、高風險群鄉親應洽醫師評估接受篩檢，早期發現早期治療，遠離肺癌威脅。

嘉義縣衛生局也呼籲，如有戒菸需求，應尋求專業醫療資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡啟芳昨晚開車載妻子回太保市住家途中，發生自撞電桿車禍。記者莊祖銘／翻攝
蔡啟芳昨晚開車載妻子回太保市住家途中，發生自撞電桿車禍。記者莊祖銘／翻攝
前立委蔡啟芳呼籲民眾盡早戒菸。記者莊祖銘／翻攝
前立委蔡啟芳呼籲民眾盡早戒菸。記者莊祖銘／翻攝

蔡啟芳

延伸閱讀

議員鍾沛君疑肺癌今開刀 吳淡如也驚爆「疑似肺癌前期」

影／蔡啟芳堅持駕車自撞翻三圈 嘆體力大不如前

寒流來襲 嘉義縣81歲老阿嬤睡夢中疑心肌梗塞不治

經營失敗、吸毒被抓… 黑道男戀上大20歲美魔女卻走向悲劇

相關新聞

影／疑感情糾紛 南投男街頭討抱不成持刀刺殺女

南投縣57歲梁姓男子疑與42歲中國籍李姓女子有感情糾紛，元旦當天預藏水果刀至草屯鎮碧興路一帶等候，見李女現身準備入店上班...

無數屍體曾浸泡在這校區 重返60年前的水源地

作為由國家人權博物館主辦、鴻鴻策展的第一屆「人權藝術生活節」演出節目之一，再拒劇團以兩檔「漫遊者劇場」以及《寂靜的迴響》音樂會參與其中，依憑著前身為國防醫學院（1949-1999）而現為台大水源校區的場域，放大視野至公館水源地在五〇年代白色恐怖時期的角色，並與歷史學者林傳凱共同工作，從白色恐怖檔案中遺留的書信（陳情與求饒信、往返家書、遺書）出發，試圖將無聲的檔案轉譯為歌曲，並在第一批政治犯遭槍決的霜降之時，將故事帶回水源地現場。

影／換肺爆瘦出院遇車禍 蔡啟芳勸人戒菸：比吸毒更可怕

「抽菸比吸毒更可怕」，嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，住院暴瘦，剩38公斤，出院第2天昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太...

警所長幫忙走私800公斤毒品還想偷渡 判關7年半定讞

台東縣警察局蘭嶼分駐所前所長李哲銘以20萬元代價，協助毒販漁船運毒，被查獲重量高達800多公斤的安非他命，他企圖偷渡出境...

【影音】病與罪的天平／鐵路殺警案鑑定醫師：從沒說過自己是神

一起駭人聽聞的社會案件，要裁量刑罰之前，需要的不僅僅只是實體的證據，有些時候一般人「難以理解」的精神疾病也是影響判決的重要一環。

不聽兒勸撞車妻斷腿 蔡啟芳奇蹟無礙：定有使命未完成

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，上月住院暴瘦剩38公斤，出院第2天昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。