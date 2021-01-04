影／換肺爆瘦出院遇車禍 蔡啟芳勸人戒菸：比吸毒更可怕

「抽菸比吸毒更可怕」，嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，住院暴瘦，剩38公斤，出院第2天昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生自撞電桿車禍，蔡啟芳無大礙，歷經重重劫難，蔡也呼籲民眾，應盡早戒菸。

蔡啟芳說，菸盒上面有寫「抽菸會得肺氣腫」，一般民眾不知道肺氣腫是什麼，以為肺氣腫吃藥就好了，坦白說，肺部（疾病）就是沒藥醫，只能慢慢拖。

蔡啟芳說，吃毒品時，發作是一陣子，菸是一點一點侵蝕（侵蝕肺部），吸毒還有辦法靠藥物勒戒，吸菸等於整個肺部被破壞。

蔡啟芳說，現在遇到友人也會苦勸，且他認為現在菸品的外包裝標示的不對，認為應該寫得更嚴重、蔡說，他以前也認為抽菸沒什麼，不知道那個沒有藥醫，「我這次算很幸運」。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華指出，肺癌的高風險因子有抽菸、家族史、長期暴露空汙等，民眾除可自行做高風險評估，也應做好自我健康管理，如持續咳嗽甚至有惡化、聲音沙啞、四肢關節疼痛等警訊應即早就醫、高風險群鄉親應洽醫師評估接受篩檢，早期發現早期治療，遠離肺癌威脅。

嘉義縣衛生局也呼籲，如有戒菸需求，應尋求專業醫療資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或洽詢嘉義縣衛生局及各鄉鎮市衛生所。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康