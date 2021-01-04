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影／疑感情糾紛 南投男街頭討抱不成持刀刺殺女

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣57歲梁姓男子疑與42歲中國籍李姓女子有感情糾紛，元旦當天預藏水果刀至草屯鎮碧興路一帶等候，見李女現身準備入店上班，上前討抱且想押她上車不成，竟從外套掏刀刺殺，李女送醫後不治，梁則在同日晚間向警方投案，現已在押，詳細過程及事發原因仍待調查釐清。

據了解，梁男在草屯擔任司機工作，李女則曾有一段婚姻，且有一名女兒，但都跟著前夫，而兩人關係曖昧，而日前元旦連假，李女女兒到南投找她玩，她想帶孩子出遊，但因梁男沒車，女子當梁的面前打電話找其他男生，雙方疑為此起了口角，未料隔天梁再找李理論不成竟發生憾事。

根據附近店家監視器影像，梁男元旦當天下午約1時30分，梁男搭乘陳姓友人的黑色轎車到李女在上班店外等候，看到李出現後便從副駕駛座下車，上前伸手要抱她遭拒，疑惱怒便動手想強押她上車，見李女反抗便從外套拿出預藏的水果刀向李朝李的身體及手部猛刺，陳男發現後下車勸阻，李女則趁隙逃開。

只不過，梁男不顧友人勸阻竟持刀猛追，李、梁2人因此在馬路上追逐，但跑約100多公尺，梁男追上李女後，又持刀再朝李的左頸椎與左胸、左手臂刺了幾刀，見李女倒下後，梁自行逃離，附近民眾發現後報案，但李送醫後因失血過多不治。

而梁男案發當晚10時許向警方投案，訊後依殺人罪送辦，檢方向院方聲押獲准，而梁的駕駛友人陳男則表示，對梁男持水果刀預謀犯案並不知情。警方表示，全案已移交地檢署；南投地檢署則表示，詳細過程及事發原因仍待進一步調查釐清。

南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱又遭拒，。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱又遭拒，。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成，想強押她上車。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成，想強押她上車。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成竟當街持刀刺殺李女。圖／讀者提供
南投縣梁姓男子李姓女子疑有感情糾紛，梁元旦當天討抱理論不成竟當街持刀刺殺李女。圖／讀者提供

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