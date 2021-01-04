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警所長幫忙走私800公斤毒品還想偷渡 判關7年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台東縣警察局蘭嶼分駐所前所長李哲銘以20萬元代價，協助毒販漁船運毒，被查獲重量高達800多公斤的安非他命，他企圖偷渡出境失敗，一審依運送第三級毒品罪判6年6月，二審改判7年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知警方啟動防逃機制。

李哲銘因被外債逼急，和鄭姓漁船船長萌生以漁船作為走私毒品工具來謀取不法利益，透過管道聯繫毒販，欲利用海釣船將K他命送上蘭嶼，再轉運國內販售。

2019年5月，李哲銘收取20萬元運讀前金，但鄭姓船長駕駛漁船載運毒品返航後，被海巡人員登船查檢，查獲42包袋裝毒品，重達800多公斤，李哲銘等人見狀逃逸，企圖偷渡不成；經鑑定，走私的毒品為安非他命。

台東地院一審判李哲銘6年6月徒刑，檢方認為太輕上訴，花蓮高分院二審認為，李哲銘身為蘭嶼分駐所所長，因投資失利捲入運毒案件，而運動毒品是812公斤的安非他命，不是一般小量運輸，將對國民健康傷害至鉅，甚至讓許多人的家庭大受影響，進而衍生其他財產、暴力等犯罪行為，犯罪惡性重大。

二審考量李哲銘案件中負責聯繫鄭姓船長等本分工角色等，並已繳回20萬元不法所得，案發後已被免職，改判7年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

李哲銘。圖／聯合報系資料照片
李哲銘。圖／聯合報系資料照片

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