PTT發文跨年血染全台 刑事局逮洪嫌到案

去年底網路論壇出現一篇跨年「血染台灣各處」恐嚇文，刑事局追查到帳戶持有人游男和湯男，北檢複訊認定帳號疑被盜用。刑事局經重複過濾分析網路數據，昨天在高雄逮捕27歲犯嫌洪男到案。

網路論壇於去年12月30日出現一篇「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」恐嚇文，刑事局循線鎖定帳號所有人游男和湯男，但兩人都否認發文，全案送台北地檢署複訊後，檢察官認定兩人帳號疑被人盜用，將兩人請回。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，去年12月30日上午接獲相關情資後，立即與刑事局科技研發科、偵查第九大隊、電信偵查大隊、新竹市警察局刑事警察大隊、宜蘭縣警察局刑事警察大隊成立專案小組，並報請北檢檢察官指揮偵辦。

經網路偵蒐掌握特定對象過濾分析，發現犯嫌意圖利用網路技術盜用他人帳號，並使用跳板網路IP位置以規避警方偵查。

專案小組持續重複過濾分析網路數據後，今年初掌握有妨害電腦使用罪前科的27歲洪男涉有重嫌，曾擔任超商店員的他於去年12月下旬遭資遣，網路警方見時機成熟，昨天上午到洪男位於高雄市三民區所租小套房住處將他查緝到案。

同時，現場查扣筆記型電腦3台、手機1部，但電腦均已被重灌程式，現正進行數位鑑識中。

洪男到案後不承認犯行，全案詢後將依違反刑法恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。