快訊

外送員遭台中鴨肉店辱「毛沒長齊」熊貓：與店家終止合作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT發文跨年血染全台 刑事局逮洪嫌到案

中央社 / 台北4日電

去年底網路論壇出現一篇跨年「血染台灣各處」恐嚇文，刑事局追查到帳戶持有人游男和湯男，北檢複訊認定帳號疑被盜用。刑事局經重複過濾分析網路數據，昨天在高雄逮捕27歲犯嫌洪男到案。

網路論壇於去年12月30日出現一篇「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」恐嚇文，刑事局循線鎖定帳號所有人游男和湯男，但兩人都否認發文，全案送台北地檢署複訊後，檢察官認定兩人帳號疑被人盜用，將兩人請回。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，去年12月30日上午接獲相關情資後，立即與刑事局科技研發科、偵查第九大隊、電信偵查大隊、新竹市警察局刑事警察大隊、宜蘭縣警察局刑事警察大隊成立專案小組，並報請北檢檢察官指揮偵辦。

經網路偵蒐掌握特定對象過濾分析，發現犯嫌意圖利用網路技術盜用他人帳號，並使用跳板網路IP位置以規避警方偵查。

專案小組持續重複過濾分析網路數據後，今年初掌握有妨害電腦使用罪前科的27歲洪男涉有重嫌，曾擔任超商店員的他於去年12月下旬遭資遣，網路警方見時機成熟，昨天上午到洪男位於高雄市三民區所租小套房住處將他查緝到案。

同時，現場查扣筆記型電腦3台、手機1部，但電腦均已被重灌程式，現正進行數位鑑識中。

洪男到案後不承認犯行，全案詢後將依違反刑法恐嚇公眾罪嫌移送北檢偵辦。

一名帳號為「you818212004」的網友， 在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇，指出將由30幾人前往北、中南和其各地，持武器血染跨年舞台。圖／翻攝自PTT
一名帳號為「you818212004」的網友， 在台大PTT站八卦版以「血染跨年晚會」為標題連續發文，相同標題、內容共發出三篇，指出將由30幾人前往北、中南和其各地，持武器血染跨年舞台。圖／翻攝自PTT

延伸閱讀

嘉義角頭網上炫槍 隔兩天警上門逮人

留言恐嚇「血染跨年晚會」 警方帶回一人偵訊

跨年唱壓軸現場沒人 Ella自嘲「好像在謝神」

無視宵禁！法國2500人跨年開非法派對 與警衝突

相關新聞

蔡啟芳不聽兒勸 出院開車載妻自撞翻3圈未受傷 妻腿斷

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳去年完成肺臟移植重生，上月住院暴瘦只剩38公斤，日前出院第2天、昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太...

【影音】病與罪的天平／鐵路殺警案鑑定醫師：從沒說過自己是神

一起駭人聽聞的社會案件，要裁量刑罰之前，需要的不僅僅只是實體的證據，有些時候一般人「難以理解」的精神疾病也是影響判決的重要一環。

不聽兒勸撞車妻斷腿 蔡啟芳奇蹟無礙：定有使命未完成

嘉義縣民進黨前立委蔡啟芳換肺重生，上月住院暴瘦剩38公斤，出院第2天昨晚不聽家人勸阻，開車載妻子回太保市住家途中，發生自...

PTT發文跨年血染全台 刑事局逮洪嫌到案

去年底網路論壇出現一篇跨年「血染台灣各處」恐嚇文，刑事局追查到帳戶持有人游男和湯男，北檢複訊認定帳號疑被盜用。刑事局經重...

台中男拿模擬槍連搶2超商 「不要逼我」嚇店員交錢

台中市黃姓男子缺錢花用，去年底持未貫通槍管的模擬槍到北屯、西屯等地的2家超商，向店員恫嚇「有錢嗎」、「不要逼我動手」，得...

嘉義角頭網上炫槍 隔兩天警上門逮人

嘉義地區卅七歲華姓角頭和吳姓妻子在地方經營小型錢莊，上星期網路流傳他赤裸上半身刺青，展示整屋槍械影片，網友封稱為「軍火網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。