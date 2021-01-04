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台中男拿模擬槍連搶2超商 「不要逼我」嚇店員交錢
台中市黃姓男子缺錢花用，去年底持未貫通槍管的模擬槍到北屯、西屯等地的2家超商，向店員恫嚇「有錢嗎」、「不要逼我動手」，得手現金5050元，警方循線到黃投宿的旅館內，查緝黃到案，黃否認是強盜，辯稱只是「恐嚇取財」，檢方以一般人無法辨別黃持的是真槍、假槍，認定涉犯攜帶凶器強盜罪嫌，今偵結起訴。
起訴書指出，黃姓男子（36歲）因缺錢花用，在去年11月29日凌晨2時許，前往北屯區松竹五路的一家超商，黃在店員面前從腰際掏出模擬槍後，向汪姓店員恐嚇「有錢嗎」，汪看到黃手上有槍，趕緊告知只有小額鈔票，因擔心黃真的開槍，所以交付收銀機內的4600元現金給黃。
黃姓男子食髓知味，隔天凌晨4時許，又持模擬槍到西屯區長安路的超商，對于姓店員恫嚇「把東西交給我」、「不要逼我動手」，並手拉滑套，示意手槍已上膛，于見黃做動作後，認為生命受到威脅，因此將收銀機內450元交付給黃，黃隨後投宿在北區某旅館內。
全案經第五、第六警分局追查，去年11月30日晚間就將黃查緝到案，全案依強盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
黃姓男子到案後雖坦承有持模擬槍到超商，也承認有從店員手中獲得財物，但他辯稱犯行只涉「恐嚇取財」，不是強盜，沒有強迫店員一定要交出錢財，也沒有打算要傷害店員。
檢方認定，黃姓男子持有雖然是沒有貫通槍管的模擬槍，沒有殺傷力，但一般人無從辨別該把手槍的真偽，因被害人考量到槍支帶有危險，不敢甘冒風險加以抵抗，因此仍可認定黃的行為，足以壓制被害人的意思自由，全案今偵結，依攜帶凶器強盜罪嫌起訴。
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