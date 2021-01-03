醫美貴婦被竊3千萬 高市警逮犯嫌追查財務

鼓山分局警方上月31日接獲貴婦報案竊盜。記者林伯驊／翻攝

醫美貴婦指控施姓男子竊取價值約新台幣3000萬元現金及珠寶案，高雄市警方於今天晚上在施男住處逮獲犯嫌到案，但是男子並不配合，警方試圖突破他的心防，追查貴婦失竊的財務。

據了解，警方在晚上8時許持拘票於施男（32歲）的租屋處逮人，但是施男不願配合，堅稱沒有竊取財務，警方持續突破男子心防，要追查遭竊的珠寶贓物等。

醫美貴婦在臉書（Facebook）貼文指出，被人利用及糾纏，還趁勢潛入她的家裡，甚至騙走她女兒的鑰匙等，竊取包括黃金、珠寶及外幣等價值約3000萬元貴重財務等，讓她損失慘重。

貴婦貼文指出，日前打開保險箱還有錢置於裡面，後來施男對她說要搬離她家並到中國大陸；才隔數日，她要再於保險箱取錢，卻發現裡面的現金及貴重珠寶已被搬空。

她不甘自己的善良心軟被利用，且被布局竊走財物，於是向警方報案。高雄市政府警察局鼓山分局證實於去年12月31日受理報案，已依重大竊案並報請檢察官指揮偵辦。