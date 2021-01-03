假交友真詐財 妙齡女遭投資詐騙近200萬元

在外商公司工作的25歲林女日前結識自稱香港籍王姓男網友，聽信對方建議投入195萬元購買虛擬貨幣投資，直到要出金須匯3成費用才驚覺受騙，刑事局籲勿輕信來路不明的投資管道。

刑事局今天發布新聞稿指出，分析近期「假交友真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過架設網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕，等被害人加入好友後便慫恿投入資金以投資時下熱門的虛擬貨幣，並標榜「高額獲利、穩賺不賠」等口號誘騙，但當被害人投入大筆金錢後，詐騙投資網站就無預警關閉或是人間蒸發。

桃園市一名25歲林女任職於外商企業公司，她去年10月底在交友軟體結識自稱香港人的王男，對方每天對她噓寒問暖、談情說愛，兩人還互以老公、老婆相稱。

直到取得林女信任後，歹徒便於11月中旬起誘騙林女陸續貸款新台幣195萬元，並於假投資平台APP儲值以購買虛擬貨幣USDT（泰達幣），直到林女日前要將獲利金額出金領回時，APP客服人員卻稱須再匯30%費用才能出金，林女才驚覺受騙上當。

刑事局提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，若標榜「高額獲利、穩賺不賠」字眼，且獲利來源不明或獲利率明顯不合理等情形，均為詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。