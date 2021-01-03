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軍火網紅影片上網秀槍枝 警方攻堅逮捕網紅夫妻
去年底網路流傳一則影片，一名中年刺青男子展示大批槍枝，嗆聲：「我就是槍多」、「不管你是什麼幫派」，刑事局發現影片展開調查，2日鎖定男子身分，在嘉義逮捕華姓男子（37歲）及負責拍攝影片的吳姓妻子，起獲十多把長短槍枝，其中包括兩把具殺傷力的改造槍枝及一把模擬槍，BB彈短槍7枝、BB彈長槍8枝與近百發道具子彈。
華嫌日前在片中打赤膊，介紹擺放桌面及地板的各式槍枝，表示「要找人『冤家』，一次解決，少在那邊假鬼假怪，如果我被抄掉，一定給你好看」、「我東西都在這，我就是槍多、想找我吵架、討錢，一定讓你們收起來，不管你是什麼幫派、角頭都一樣，不管你混得多好。」
由於影片槍枝太多、配件齊全，影片在網路上迅速流傳，華嫌更被人成為「軍火網紅」。刑事局發現影片後，認為影響社會治安，立即展開調查，並鎖定嘉義地區華嫌。
警方2日晚間展開行動，攻堅嘉義華嫌住家，華嫌睡夢中被警方吵醒。警方在華嫌住家起獲兩把改造槍枝，華嫌供稱其餘槍枝在姊夫家中，警方到華嫌姊夫住家，起獲其他槍枝。
據了解，華嫌是嘉義地區角頭，有暴力犯罪前科，他供稱因為和人有債務糾紛，才請妻子拍攝影片威嚇對方，但不曉得為何影片會外流。至於他姐夫家中搜出的BB槍枝，則是單純收藏，不曉得被華嫌拿來拍攝影片。
警方查扣非制式手槍2枝（PPQ、92手槍）、克拉克模擬槍1枝、長槍子彈85發、短槍子彈2發、貫通槍管1枝、空包彈2發、手機5支、電腦主機、螢幕各1台、本票資料1批、BB彈短槍7枝、BB彈長槍8枝、手榴彈模型3個、彈頭模型2顆，其中僅有兩把改造槍枝及三發子彈有殺傷力。訊後全案依涉槍炮及恐嚇公眾等罪嫌，將華嫌與妻子2人移送嘉義地檢署偵辦。
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