快訊

東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍火網紅影片上網秀槍枝 警方攻堅逮捕網紅夫妻

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

去年底網路流傳一則影片，一名中年刺青男子展示大批槍枝，嗆聲：「我就是槍多」、「不管你是什麼幫派」，刑事局發現影片展開調查，2日鎖定男子身分，在嘉義逮捕華姓男子（37歲）及負責拍攝影片的吳姓妻子，起獲十多把長短槍枝，其中包括兩把具殺傷力的改造槍枝及一把模擬槍，BB彈短槍7枝、BB彈長槍8枝與近百發道具子彈。

華嫌日前在片中打赤膊，介紹擺放桌面及地板的各式槍枝，表示「要找人『冤家』，一次解決，少在那邊假鬼假怪，如果我被抄掉，一定給你好看」、「我東西都在這，我就是槍多、想找我吵架、討錢，一定讓你們收起來，不管你是什麼幫派、角頭都一樣，不管你混得多好。」

由於影片槍枝太多、配件齊全，影片在網路上迅速流傳，華嫌更被人成為「軍火網紅」。刑事局發現影片後，認為影響社會治安，立即展開調查，並鎖定嘉義地區華嫌。

警方2日晚間展開行動，攻堅嘉義華嫌住家，華嫌睡夢中被警方吵醒。警方在華嫌住家起獲兩把改造槍枝，華嫌供稱其餘槍枝在姊夫家中，警方到華嫌姊夫住家，起獲其他槍枝。

據了解，華嫌是嘉義地區角頭，有暴力犯罪前科，他供稱因為和人有債務糾紛，才請妻子拍攝影片威嚇對方，但不曉得為何影片會外流。至於他姐夫家中搜出的BB槍枝，則是單純收藏，不曉得被華嫌拿來拍攝影片。

警方查扣非制式手槍2枝（PPQ、92手槍）、克拉克模擬槍1枝、長槍子彈85發、短槍子彈2發、貫通槍管1枝、空包彈2發、手機5支、電腦主機、螢幕各1台、本票資料1批、BB彈短槍7枝、BB彈長槍8枝、手榴彈模型3個、彈頭模型2顆，其中僅有兩把改造槍枝及三發子彈有殺傷力。訊後全案依涉槍炮及恐嚇公眾等罪嫌，將華嫌與妻子2人移送嘉義地檢署偵辦。

華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝
華嫌在影片秀出大批槍枝，人稱「軍火網紅」，刑事局2日晚間攻堅逮人，起獲影片中槍枝。記者廖炳棋／翻攝

槍枝 嘉義

延伸閱讀

網紅說好走好拍好特別 議員卻批湧泉公園枕木棧道老舊

中年創業 他分享如何在傳統市場內打造網紅名店

空姐網紅台北101打卡阿姨入鏡 一句惹火留言遭網友圍剿

曾4天進帳5億日圓 日本女公關轉當網紅月收百萬「只是零花錢」

相關新聞

軍火網紅影片上網秀槍枝 警方攻堅逮捕網紅夫妻

去年底網路流傳一則影片，一名中年刺青男子展示大批槍枝，嗆聲：「我就是槍多」、「不管你是什麼幫派」，刑事局發現影片展開調查...

營業秘密成國安問題 調查局全面蒐報間諜情資

國內科技人才陸續遭重金挖角，科技業的營業祕密案件近年來已成國安問題，全國檢察長會議日前罕見安排到軍事發展重鎮「漢翔園區」...

油輪船員公海被殺 我無管轄權

一艘庫克群島籍「NEW PROGRESS」油輪，前晚行經新北市石門外海公海上，一名廿七歲緬籍船員被另名船員砍殺，用直升機...

全球商業間諜戰 檢布設5防線強化保護力

我國晶圓代工比率世界第一，IC設計業、薄膜電晶體顯示器、矽晶太陽能電池產值全球排名第二，若遭他國企業竊取高端營業祕密，不...

中科院祕密涉軍機 檢列重大案件

大陸電子科技產業崛起，積極以「紅色供應鏈」取代台灣企業在電子科技供應鏈角色，尤其以竊取我國高科技技術機密，以減少研發成本...

防陸科技滲透 檢調出重手

國內科技人才陸續遭重金挖角，科技業的營業祕密案件近年來已成國安問題，全國檢察長會議日前罕見安排到軍事發展重鎮「漢翔園區」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。