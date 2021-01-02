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欠債作案相抵 臨時強盜集團被判7至9年重刑
彰化縣張姓男子與某夾娃娃機店張姓老闆有糾紛，竟找債務人及兩名朋友組成強盜集團，到店內假裝換零錢玩夾娃娃，實際持槍恐嚇勒索3萬元，老闆娘被綁住雙手，張姓老闆嚇得如數交付。全案經彰化地方法院依共同涉犯攜帶兇器強盜罪及共同竊盜罪，分別判處有期徒刑7年10個月到9年2個月，全案可上訴。
判決書指出，張姓男子（以下簡稱A男）知道夾娃娃機店老闆有經濟能力，兩人因細故發生糾紛，A男找欠錢還不起的張姓債務人（以下簡稱B男）出頭勒索，再找戴姓友人幫忙買1把改造手槍、1個彈匣和14發子彈，交給B男作案，另找莊姓友人參加作案。
判決書表示，B男不知道被害人住址，A男駕車載他前去觀察附近地形數次，為了掩飾行蹤，作案前戴姓男子先拿萬用鑰匙偷一輛機車，作案當天由B 男騎贜車載著莊姓友人，跟著A男車子到達夾娃娃機店，A男沒下車逕自駛離，B男和莊男佯稱要玩夾娃娃機，向老闆娘換零錢，就跟著後面的屋子。
判決書表示，B男拿出手槍並說「我正在跑路，先拿5萬元來花，以後會還…。」一面說一面拉槍機，掉下1顆子彈，莊男綁住老闆娘雙手，張姓老闆嚇壞了，交付3萬元，B男與莊男得手後走出夾娃娃機店，共乘機車到附近巷子，A男駕車接應。事後A男拿1萬5000元，餘款由B男和莊男平分。
法官審酌A男等4人在落網後，互相推諉責任，又稱手槍是向只知綽號的不詳男子拿取，犯後態度不佳，且A男跟張姓被害人並無深仇大恨，B男、戴男、莊男更不認識被害人，竟然謀議持槍恐嚇勒索，擾亂社會秩序和危害治安，依共同涉犯攜帶兇器強盜罪與竊盜罪，判決A男與B男都是9年2個月有期徒刑，莊男8年4個月有期徒刑，戴男7年10個月有期徒刑。
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