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狠男連轟數槍還推進水溝 檢斥手段惡劣要法院不予減刑
桃園林姓男子寄藏5把改造手槍多年，和曾姓友人為了債務問題，和周姓、劉姓及魏姓男子相約談判，過程一言不合林就拔槍連轟數發，造成3人腿被都受有槍傷，還和曾把劉推進水溝、痛毆一頓；檢方偵結依槍砲、重傷害未遂罪嫌起訴2人，並痛斥林手段尤其惡劣，建請法院不予減刑。
檢警調查，林男（50歲）多年前從哥哥接手5把改造手槍、28顆非制式子彈等，去年7月8日下午1點多和曾姓友人（58歲）因債務問題，在曾位於桃園區富國路的住處，和周姓、劉姓及魏姓3名男子發生爭執。
林竟持槍朝3人連轟好幾發，造成劉男光是左腳就有5處槍傷，另周、魏腳部也慘遭射擊，但林仍不罷休，在和曾協力把劉推進水溝，還拿木棍朝周頭部痛毆一頓，所幸3人送醫均無生命危險。
警方獲報後，當晚7點先拘提曾到案，也從附近的菜園起獲1把改造手槍、10顆子彈，隔天晚上再到中壢區逮捕林，並發現另外4把改造手槍、1把空氣槍，以及18顆子彈，詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌將2人送辦。
檢方訊時，林供稱10年前從死去的哥哥那接受所有槍枝、子彈，當天因談判一言不合，就持槍朝3人射擊，曾也坦承有拿木棍痛毆，被害的周、劉及魏也證稱，當時慘遭林連開數槍，隨後再被曾用木棍打傷，並有相關查扣彈殼、驗傷報告等佐證。
檢方偵結認定2人犯嫌明確，偵結依槍砲、重傷害未遂罪嫌起訴林、曾，檢方並認為，林男連開多槍，手段惡劣，未遂部分也建議法院不予減刑。
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