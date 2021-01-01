洗劫賭場、暴力討債遭判重刑 製毒師逃亡7年落網

黃姓男子因製造安非他命、暴力討債、強盜賭場等案被判刑，未到案執行被發布通緝，逃亡長達7年，刑事局追查半年掌握其新北市住處，上周逮捕他解送歸案。

據調查，黃姓男子（39歲）有竹聯幫背景，2010年在台北市被查獲設安非他命製毒工廠，隔年在新北市涉及暴力討債，囚禁被害人痛歐，逼迫交出工廠抵押、過戶，另指揮同夥進入賭場開槍洗劫賭客。

黃在2013年因毒品、強盜案分別被判刑9年1月、8年7月，他展開逃亡被發布通緝，期間躲在新北市林口區租屋處，前往友人餐廳打工維生，出入騎乘友人機車。