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洗劫賭場、暴力討債遭判重刑 製毒師逃亡7年落網
黃姓男子因製造安非他命、暴力討債、強盜賭場等案被判刑，未到案執行被發布通緝，逃亡長達7年，刑事局追查半年掌握其新北市住處，上周逮捕他解送歸案。
據調查，黃姓男子（39歲）有竹聯幫背景，2010年在台北市被查獲設安非他命製毒工廠，隔年在新北市涉及暴力討債，囚禁被害人痛歐，逼迫交出工廠抵押、過戶，另指揮同夥進入賭場開槍洗劫賭客。
黃在2013年因毒品、強盜案分別被判刑9年1月、8年7月，他展開逃亡被發布通緝，期間躲在新北市林口區租屋處，前往友人餐廳打工維生，出入騎乘友人機車。
警政署今年5月起要求加強追查在逃製毒師，刑事局偵二大隊第二隊分析黃的交往關係，鎖定租屋處埋伏，上月24日趁他出門時逮獲，解送新北地檢署。
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