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影／疑台南地院外開打完 兩煞又赴台中開槍射民宅窗戶
27歲劉姓男子上月26日凌晨持槍射擊一處民宅窗戶，造成窗戶玻璃受損；據了解，該起槍擊案，與日前在台南地院因債務糾紛爆發的衝突有關，但劉男落網後，辯稱因與被害人發生行車糾紛，不滿才對其住處開一槍，警方訊後依毀損與違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將劉男移送偵辦。
台南地院去年12月24日下午3時多發生一起打架事件，當事人因債務糾紛鬧上法庭，開庭前已在法庭外口角，未料，開完庭後又爆口角後，7、8人在庭外大打出手，法警當場制止，並通報轄區派出所協助處理，2人掛彩，警方到場時已休兵，其中1人自行就醫，將其他6人帶回所內調查時，陸續10、20人到場關心，警方為防止引發衝突，將雙方人馬勸離，雙方均未提出告訴。
未料2天後，台中市大雅區去年12月26日凌晨2時10分發生一起槍擊案，兩男開車行經雅環路一處民宅，其中1男持搶射擊窗戶，造成窗戶玻璃受損，幸未有人受傷。警方獲報後立即成立專案小組調查，經循線追查，12月28日晚間9時許在台南抓到27歲劉姓男嫌犯與開車男子，並於台南市安南區的溪床上起出一把作案的改造手槍。
據了解，該起槍擊案，與在台南地院爆發的衝突有關。但涉嫌開槍的劉男辯稱，因日前與被害人發生行車糾紛，氣不過才尾隨其車輛至住處附近，並對其住處開一槍，造成住處上方窗戶玻璃受損。
不過，被害屋主上午出門發現住家玻璃碎裂，並留明顯彈孔，因屋主未與人結怨，嚇得趕緊向警方報案。警方獲報後於48小時內將涉案的劉男及另一名開車男子追緝到案，依毀損與違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。是否因台南地院外開打後尋仇或是開槍誤射無辜民宅，交由檢警進一步調查釐清中。
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