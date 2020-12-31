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台南2名居家檢疫者偷溜！竟到KTV唱歌、偷搭客運北上
新冠肺炎疫情升溫，今天是跨年夜，台南市竟有2名居家檢疫偷溜，一名張姓男子凌晨4時多跑到KTV與友人唱歌，遭警方臨檢查獲，另一名郭姓男子則從檢疫旅館偷跑，搭客運北上，目前警方已尋獲行蹤。
台南市府民政局指出，安平區24歲張姓男子20日從馬來西亞入境，執行居家檢疫第11天，但今天凌晨他將手機丟在家中，偷溜到KTV與友人歡唱，因過度喧嘩引來警方包廂臨檢，並在4時50分查獲，通知民政與衛生單位。
設籍金門縣的55歲郭姓男子28日從大陸入境，因安南區住處被拆，衛生局安排他在台南車站附近的防疫旅館進行居家檢疫，目前檢疫第4天，結果今天上午10時他提著行李離開，被工作人員發現通報。據調查，他搭乘客運北上，手機立即示警，警方隨即動員找人，下午3、4時在高速公路尋獲。
市府表示，依據傳染病防治法，違反居家檢疫規定者可處10萬元到100萬元，張男至少會開罰10萬元以上，目前已送集中檢疫；郭男目前尚未回到台南，接續也會送集中檢疫，市府已啟動行政調查，區公所將送相關資料給衛生局做出裁罰。
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