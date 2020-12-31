快訊

沙茶醬原是「舶來品」？台灣沙茶醬的前世今生

美極了！紐西蘭率先迎接2021 煙火點亮奧克蘭夜空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南2名居家檢疫者偷溜！竟到KTV唱歌、偷搭客運北上

聯合報 / 記者鄭維真黃宣翰／台南即時報導

新冠肺炎疫情升溫，今天是跨年夜，台南市竟有2名居家檢疫偷溜，一名張姓男子凌晨4時多跑到KTV與友人唱歌，遭警方臨檢查獲，另一名郭姓男子則從檢疫旅館偷跑，搭客運北上，目前警方已尋獲行蹤。

台南市府民政局指出，安平區24歲張姓男子20日從馬來西亞入境，執行居家檢疫第11天，但今天凌晨他將手機丟在家中，偷溜到KTV與友人歡唱，因過度喧嘩引來警方包廂臨檢，並在4時50分查獲，通知民政與衛生單位。

設籍金門縣的55歲郭姓男子28日從大陸入境，因安南區住處被拆，衛生局安排他在台南車站附近的防疫旅館進行居家檢疫，目前檢疫第4天，結果今天上午10時他提著行李離開，被工作人員發現通報。據調查，他搭乘客運北上，手機立即示警，警方隨即動員找人，下午3、4時在高速公路尋獲。

市府表示，依據傳染病防治法，違反居家檢疫規定者可處10萬元到100萬元，張男至少會開罰10萬元以上，目前已送集中檢疫；郭男目前尚未回到台南，接續也會送集中檢疫，市府已啟動行政調查，區公所將送相關資料給衛生局做出裁罰。

從馬來西亞入境的張姓男子在居家檢疫第11天，今天凌晨4時多偷溜到KTV與友人唱歌，遭警方臨檢查獲。記者鄭維真／翻攝
從馬來西亞入境的張姓男子在居家檢疫第11天，今天凌晨4時多偷溜到KTV與友人唱歌，遭警方臨檢查獲。記者鄭維真／翻攝

衛生局 居家檢疫 KTV 客運

延伸閱讀

境外生暫緩入境 對大學春季班較有影響

元旦起禁外國人入境 教部要各校暫緩受理申請

她跨年想跟老闆去唱歌！遭丈夫拒絕 網掀兩派論戰

影／醉女KTV高喊「我的包呢」 兩幫人馬口角驚動警

相關新聞

台南2名居家檢疫者偷溜！竟到KTV唱歌、偷搭客運北上

新冠肺炎疫情升溫，今天是跨年夜，台南市竟有2名居家檢疫偷溜，一名張姓男子凌晨4時多跑到KTV與友人唱歌，遭警方臨檢查獲，...

僅因口角竟在台南佛堂縱火釀7死 曾文彥殺人罪判處死刑

21歲男子曾文彥去年底因細故縱火燒毀台南市玉井區真理佛堂前輩堂並造成7死2傷，台南地檢署年初依殺人罪嫌等起訴，建請處以死...

台南真理堂7死2傷縱火犯一審死刑 道場負責人如此說

21歲男子曾文彥縱火造成台南市玉井區真理前輩堂道場成員7死2傷，曾嫌供稱是與真理堂張姓負責人的兒子有過節才行凶。台南地檢...

軍火網紅！刺青男拍片秀大批長短槍 「我就是槍多」

網路流傳一則影片，一名中年刺青男子展示大批槍枝，嗆聲「我就是槍多」、「不管你是什麼幫派」，刑事局今天上午發現影片展開調查...

「放火」之後再被告 網紅青青遭網友控詐欺百萬警傳喚

網紅「青青」日前被爆出疑似設局仙人跳百萬YouTuber「放火」，引發軒然大波之後，近日又被網友控告詐欺，指控被她誘騙在...

警開11槍意外擊斃男子 親友嘆甫車禍命危卻躲不過這關

高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場，嘆說吳今年過年後才發生意外，一度病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。