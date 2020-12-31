軍火網紅！刺青男拍片秀大批長短槍 「我就是槍多」

網路流傳一則影片，一名中年刺青男子展示大批槍枝，嗆聲「我就是槍多」、「不管你是什麼幫派」，刑事局今天上午發現影片展開調查，尚在查證這名男子身分，目前無法確認槍枝真偽。

該名男子在片中打赤膊，介紹擺放桌面及地板的各式槍枝，表示「要找人『冤家』，一次解決，少在那邊假鬼假怪，如果我被抄掉，一定給你好看。」

他說，「我東西都在這，我就是槍多、想找我吵架、討錢，一定讓你們收起來，不管你是什麼幫派、角頭都一樣，不管你混得多好。」

不過，因為收音不太好，長約3分鐘的影片，他到底是要找人「輸贏」？或純粹展現實力？還是推銷槍枝，道上議論紛紛。