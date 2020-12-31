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警開11槍意外擊斃男子 親友嘆甫車禍命危卻躲不過這關

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場，嘆說吳今年過年後才發生意外，一度病危，沒想到躲不過難關，事情來得太突然，沒什麼好說的。

昨晚事發後，吳男（37歲）遺體隨即移置高雄市立殯儀館內，今天上午11點由高雄地檢署檢察官到場進行司法相驗，吳的大姊、二姊夫、胞弟都到場。

家中排行老三的吳男，上有兩名胞姊，下有一名胞弟，原本有家庭，育有兩名子女，在日前離異後，與大姊還有母親同住。吳平時打輕鋼架臨時工維生，這個月已經做了10天，趁這2天休假，昨天下午跟大姊說要去找朋友，沒想到騎機車外出後就出意外，大姊淚說「前腳剛走，後腳就天人永隔」。

吳男的親友說，吳在今年過年後才發生一起嚴重車禍，領有身心障礙手冊，當時因要開腦，院方一度通知家屬「病危」，連醫師都嘆說可能過不了這一道關卡，沒想到當時跨過難關後，昨晚又發生意外，令人唏噓。

吳的大姊在現場眼眶泛紅，頻頻拭淚說，她這個弟弟很辛苦，願他一路好走，可能是他的命，事情來的太突然，今天凌晨1點，警方來敲門才知道，家屬沒有什麼好說的。

吳的二姊夫說，警方可能是要開腰部以下，不曉得為何會中槍，「警察很辛苦，也不想去計較」，畢竟警方也不是為了抓吳，是為了逮捕開車的人。至於吳男為何會腦部中彈，讓警方去釐清。

高市警方昨在鳳山區南光、錦田路口，見到一輛黑色轎車紅線違停，上前盤查時，對方拒檢逃跑，又倒車衝撞警方，警方對著轎車連開10槍後，在鳳山區南貴街發現這輛黑色轎車，但坐在轎車左後座的吳男已死亡，車上其餘3人在逃。

高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場。記者邱奕能／攝影
高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場。記者邱奕能／攝影
高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場。記者邱奕能／攝影
高市警方昨意外擊斃一名毒品人口吳姓男子，今上午11點檢察官進行司法相驗，吳的親友到場。記者邱奕能／攝影

司法 檢察官 警察

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