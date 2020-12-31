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影／從巴基斯坦假進口岩鹽真走私毒品 檢警拒毒於境外
高雄檢警與海關12月初發現，來自巴基斯坦的進口貨櫃，申報岩鹽的名義運抵高雄港，裝滿岩鹽的太空包內，竟夾藏22包K他命，重達185公斤。檢警追查到在仁武1處倉庫，發現重近1噸的製毒原料，逮捕5名男子，依毒品危害防制條例罪嫌移送橋頭地檢署，其中3名男子經檢方聲押獲准。
據檢警表示，來自巴基斯坦的2只貨櫃，運抵高雄港後，暫放108號碼頭，警方接獲密報，指貨櫃內夾藏毒品，橋頭地檢署檢察官楊翊妘指揮保三總隊、刑事局偵八大隊、航警高雄分局及關務署高雄關組成專案小組追查全案，12月4日到碼頭開櫃查驗，才發覺貨櫃內裝岩鹽的太空包，果然夾藏22大包K他命。
檢警追查貨主，查出這批貨要運往高雄市仁武區仁林路280巷的租賃倉庫，12月11日動員查緝，發現倉庫裡堆置製毒先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，重達950公斤，立即逮捕在場的洪姓（21歲）、謝姓（24歲）、蘇姓（43歲）、林姓（44歲）及董姓（24歲）等5名男子，其中洪涉嫌租倉庫，謝等人涉嫌接貨。5人經移送橋頭地檢署後，洪、謝、蘇3人經裁定羈押禁見，董5萬元交保、林獲請回。
檢警查辦這批岩鹽夾藏毒品案當中，也發覺有毒梟準備從泰國分裝毒品，運送來台，12月15日通報刑事局駐泰聯絡官，泰國警方立即查緝，果然在泰國境內查獲208K他命，查獲1名涉案的泰籍女子，泰國警方後來又在循線在涉案人住處，搜出重達228公斤的海洛因。
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