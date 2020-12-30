白河刑事小隊長涉洩密調南市刑大 警：牽動後續人事

台南市白河警分局李姓小隊長涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，南檢訊後今諭令50萬元交保，台南市政府警察局今開人評會後發布派令，將李員明回任台南市刑大小隊長，李手機不通，對此未有進一步回應。

對於為何沒逕拔除小隊長，市警局人事室說，因警方掌握案情仍有限，先行將李平調，未來將視李員涉案情節後續滾動式檢討，不排除拔除小隊長職務。不願曝光的市警局人士也說，本案也會牽動相關偵查隊長等相關人事異動，下月將更明朗。