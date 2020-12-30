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白河刑事小隊長涉洩密調南市刑大 警：牽動後續人事

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局李姓小隊長涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，南檢訊後今諭令50萬元交保，台南市政府警察局今開人評會後發布派令，將李員明回任台南市刑大小隊長，李手機不通，對此未有進一步回應。

對於為何沒逕拔除小隊長，市警局人事室說，因警方掌握案情仍有限，先行將李平調，未來將視李員涉案情節後續滾動式檢討，不排除拔除小隊長職務。不願曝光的市警局人士也說，本案也會牽動相關偵查隊長等相關人事異動，下月將更明朗。

據知，48歲李員，從警28年，先後在新營警分局、市刑大、白河警分局服務，是相當資深刑警，3年多前升任刑事小隊長後支援白河警分局，今年2月正式調任迄今，曾與他共事過的同仁對他評價不一；有人說，李「工作會做」，平常少與同事互動，感覺就是「獨行俠」、「很有個性」，這次會捲入洩密案，大家都很意外。

涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，台南市白河警分局李姓小隊長平調台南市刑大小隊長，未來不排除拔除小隊長職務。圖為市刑大隊部。圖／取自台南市刑大臉書粉絲團
涉嫌將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，台南市白河警分局李姓小隊長平調台南市刑大小隊長，未來不排除拔除小隊長職務。圖為市刑大隊部。圖／取自台南市刑大臉書粉絲團

白河 警察

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