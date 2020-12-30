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發文「滿滿的殺人衝動」抒發情緒挨告 陳之漢獲不起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢遭人槍擊，今年10月在臉書貼文抒發情緒，因內容提到「有滿滿的殺人衝動」等語，被人告發妨害秩序，經新北地檢署調查，今天才獲不起訴處分。

林口警方移送指出，陳之漢基於恐嚇公眾犯意，今年10月間在不詳地點連上網際網路，在「飆捍」臉書粉絲團發表「有滿滿的殺人衝動」等語，以加害生命、身體的方式恐嚇公眾，致生危害公共安全。

檢方調查，陳之漢的貼文雖有提到「滿滿的殺人衝動」，但文章始末是「看見深蹲架卻不能蹲，打從心裡難過起來，也不知道未來能否回到水準，回想中槍當天到現在內心還是滿滿殺人的衝動，也許這是上天給我的考驗吧」。

檢方認為，陳之漢遭槍擊是眾所週知的事，從全文來看，內容應該是為了抒發槍擊案後的情緒，並非針對公眾，加上全案無其他積極證據能證明陳有犯罪意圖，因此全案偵結不起訴處分。

網紅「館長」陳之漢遭人槍擊，今年10月在臉書貼文抒發情緒，因內容提到「有滿滿的殺人衝動」等語，被人告發妨害秩序，經新北地檢署調查，今天才獲不起訴處分。本報資料照片
網紅「館長」陳之漢遭人槍擊，今年10月在臉書貼文抒發情緒，因內容提到「有滿滿的殺人衝動」等語，被人告發妨害秩序，經新北地檢署調查，今天才獲不起訴處分。本報資料照片

陳之漢 殺人 槍擊

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