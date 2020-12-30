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調查局中和園區破土典禮 蔡英文：辦案成績亮麗

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

調查局「中和調查園區」經約11年籌備，今上午舉行新辦公大樓破土典禮。總統蔡英文親臨致詞，調查局在偵辦貪瀆案見有亮麗成績，也全力偵辦維護國家安全、資訊安全、查緝毒品及打擊犯罪等各項工作，實現人民託付。

中和調查園區基地原先是調查局宿舍及停車場、籃球場。考量辦公廳舍不足，從2009年開始籌備，2018年獲行政院通過14.19億元經費，興建包括鑑識科學大樓、聯合辦公大樓、北機站辦公大樓、警衛暨通訊監察大樓等4棟建築物，預計2023年12月完工。

蔡英文致詞說，調查局肩負國家安全維護與重大犯罪案件調查，近年屢破獲重大案件，如潤寅詐貸案等，深獲國人高度肯定，調查局不同於一般治安機關，除從事重大犯罪調查工作之外，在我國國安體系中更扮演著非常重要角色。面對中共持續破壞我國國家安全，調查局針對情報刺蒐、人員吸收及發展組織等影響國安的不法案件，全力地查處偵辦。

在資訊安全方面，假訊息的危害已引起全世界民主國家的高度重視，台灣人民尤其有切身感受，特別是疫情期間網路上流傳的大量假訊息，所幸調查局在今年4月24日成立「資安工作站」，屢屢破獲假訊息源頭，貢獻卓著。

調查局在偵辦貪瀆案件，也有亮麗成績，展現我們持續邁向廉能政府決心；調查局也是我國偵辦侵害營業秘密案件經驗最豐富的司法警察機關，全力防制高科技產業的營業秘密遭轉移到境外，保護我們高科技產業的穩定與發展。

在毒品查緝方面，調查局與財政部關務署簽署毒品查緝業務合作備忘錄，提升邊境毒品查緝能量，落實執行「新世代反毒策略行動綱領」邊境防堵策略。調查局也秉持著對等、互信、互惠、互利的原則積極與友邦國家建立聯繫管道及合作關係，機先發掘毒品案件線索，進而合作偵辦，近5年國際合作緝毒案件的獲案毒品數量達8630公斤。

調查局近期更以扎實的鑑識基礎，成功研發「奈米毒品快篩試劑」，能在數秒內迅速檢測摻有目前臺灣最氾濫的卡西酮類新興毒品，將可大幅提高國內第一線執法人員鑑判能力，並同時分送友邦及友好國家，期共同推升國際打擊毒品犯罪能量，同心協力將毒品「拔根斷源、阻絕供給」。

調查局「中和調查園區」未來辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。
調查局「中和調查園區」未來辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。
調查局「中和調查園區」未來辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。
調查局「中和調查園區」未來辦公廳舍模擬圖。圖／調查局提供。

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