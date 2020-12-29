影／醉男持槍掃射誤擊自己 凌晨直播犯案、下午自行投案

37歲的蔡姓男子疑追討債務不成，今凌晨持槍到新北市板橋某資產管理顧問公司掃射，還拿著槍對路人比劃威嚇，對空鳴槍要對方趕快離開，囂張行徑最後因為酒醉在臉書直播曝光，下午即自行攜槍到海山分局投案。

警方調查，蔡姓男子疑與資產管理公司有300萬元債務糾紛，因為資產公司只願意付一半的錢，所以心生不滿犯案。今天凌晨5時許，他酒後持槍到對方店面掃射，打穿大片落地窗玻璃，也在鐵捲門留下數個彈孔。

蔡男犯後闖進資產公司直播，過程不斷飆罵，見路人經過門口，還追出去找路人麻煩，一度將槍口指向對方，命令對方用跑的離開，並朝天空開槍，最後才騎車離去；案發後，蔡男經友人提醒將影片下架，但已經引來警方關注，下午3點在友人勸說下攜槍投案。