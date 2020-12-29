金門宣導反毒辦抽獎 反應超熱烈觸及人數達8793人

為了加強宣導反毒，使民眾認識新興毒品，避免其危害，金門高分檢特別舉辦「認清毒害『讚』起來」粉絲頁按讚留言抽獎活動，獲得民眾熱烈迴響，其中參與互動有1207人，觸及人數已高達8793人次，其中計有245人按讚留言，符合參加抽獎活動，今天經公正人士從中公開抽出60位幸運得獎者。

這項抽獎活動至12月14日活動截止，今天舉行公開抽獎，由金門高分檢檢察長林邦樑主持，並由金門地檢署檢察長張云綺、金門監獄典獄長楊益彰、金門縣觀護人協進會理事長蔡育仁及高分檢、地檢署與更生保護會同仁共同參與。

金門高分檢署檢察長林邦樑表示，根據法務部法醫研究所統計，國內吸食新興毒品案暴斃案件，從2012年的10件，暴增到2019年的84件，足足增加8倍多，施用PMMA(強力搖頭丸)之死者平均年齡只有27.03歲。相對於此，金門地區的毒品案件相較單純，也沒有施用新興毒品暴斃的案件，但鑒於強力搖頭丸(PMMA)相對於搖頭丸(MDMA)，因產生作用的時間較慢、使用者時常追加第二劑或服用其他藥物等因素，危險性及致死程度均甚高，尤以近年來毒販將其混入毒咖啡包中，籲請大家隨時提高警覺。