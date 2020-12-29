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影／疫情讓K他命市價翻倍 煉毒師看準市場加入下場悲慘

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子曾煉毒遭判刑，今年因疫情衝擊毒品市場，導致K他命價格奇貨可居，每公斤高達400萬元，翻倍成長，徐因此向化工行購買原料、器材，準備大撈一筆，但被刑事局掌握，17日收網，在屏東縣、台中市等地，查獲徐等涉案4人，並查扣安非他命、K他命成品、半成品、煉毒器材、手槍等贓證物，初估市價超過300萬，徐等人否認涉案，檢方依毒品罪，聲押4人獲准。

據查，徐姓男子（35歲）是二級毒品煉毒師，多年前曾涉案遭判刑，但出獄後因高職肄業學歷，找不到工作，重操舊業。去年底，徐又被刑事局中打三隊掌握，曾到化工行購買材料、設備，中打與豐原、烏日警分局、彰化縣警局彰化分局等單位，報請台中地檢署檢察官洪國朝指揮後，共組專案小組，展開查緝。

專案小組調查時發現，徐姓男子十分小心，時常變換使用的車輛、住址、煉毒地點，徐經常往返台中、屏東兩地，以打游擊戰的方式，「少量製毒、不斷搬家」，增加警方查緝難度，經過1年的蒐證後，終於掌握徐在屏東縣長治鄉的製毒工廠位址。

專案小組17日前往搜索，帶回涉案徐姓、李姓（27歲）、蘇姓（38歲）、邱姓男子（38歲）等4人，並查扣液態安非他命5公斤、K他命成品6公克，以及毒品半成品、原料、製毒設備，以及1把制式手槍、2把改造手槍、子彈84發等贓證物。經估算，此次查獲的安非他命、k他命成品，市價超過300萬元。

徐姓男子等人在警詢時，矢口否認涉案，辯稱才剛在學習提煉K他命而已，尚未成功，專案小組查獲、市價不斐的液態安非他命，徐等人則辯稱是「原本就留在工廠裡，不知那邊來的」。

全案經警詢後，依毒品罪移送台中地檢署，檢方訊問後，認定徐等人犯罪嫌疑重大，徐等人居無定所，有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

據透露，二級毒品安非他命與三級毒品K他命的煉製方式不同，通常煉毒師只會一種，徐屬於同時會兩種的，比較少見，研判是今年受到疫情影響，K他命的價格從每公斤200萬爆漲到400萬，徐才會學習K他命的煉毒方式，開始煉毒。

台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日搜索，查扣制式手槍、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日搜索，查扣制式手槍、改造手槍、子彈等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人，並查扣毒品成品、半成品及煉毒設備等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子涉嫌在屏東縣製毒，刑事局中打3隊在17日帶回涉案4人。記者陳宏睿／翻攝

毒品 屏東縣 疫情

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