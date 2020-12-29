222公斤毒品價值逾億 新北警重裝戒護銷毀

新北警方重裝戒護三、四級毒品前往焚化爐，銷毀過程也不假他人之手。圖／警方提供

新北警方掃蕩毒品，今天出動霹靂小組，重裝戒護查案沒入的三、四級毒品前往焚化爐銷毀，刑大偵查隊員也全程錄影蒐證，防範工作密不透風。

新北警方表示，此次銷毀的毒品種類眾多，包含K他命、FM2、一粒眠和毒品咖啡包等等，都是毒品案件裁處沒入的三、四級毒品，而一、二級毒品則因權責劃分，統一由調查局銷毀。

新北警方此次銷毀的毒品總重約222公斤，價值超過一億元，為了防止外流和任何可能性，所以出動霹靂小組戒護，20多名警力荷槍實彈全程戒護，將毒品丟進焚化爐也不假他人之手，防範工作嚴謹到家。