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通緝毒販大變「髮」 躲警1年栽在刺青

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

58歲周姓男子因涉毒品案，去年接連遭新北、台北地院通緝，他逃亡期間不斷變裝，躲避查緝，警方經調查蒐證，鎖定周男行蹤，近日上門查緝，卻發現眼前男子與周男原本樣貌有很大差異，所幸刑警眼尖認出周男身上刺青，周百口莫辯，才坦承身分；警方另在現場查獲多包毒品海洛因、安非他命，詢後除將周移送歸案，另依毒品罪嫌送辦。

據悉，周男曾涉槍砲及多起毒品案，去年也因毒品案，接連遭新北、台北地院通緝。他生性狡猾，逃亡期間不斷變換窩藏地點，到處借宿友人住處，還不斷變換髮型及裝扮，藉以躲避警方查緝。

台北市警方調查，周男逃亡期間以販毒為生，主要活躍於新北市中和區、新店區，警方經數月追查，終於鎖定周男行蹤，12月21日集結警力前往新北市板橋區一處民宅搜索，卻發現屋內男子與周男先前樣貌不同，甚至「從小平頭變大捲髮」。

起初，周男面對警方查緝一言不發，現場員警一度以為抓錯人，但刑警眼尖認出周男身上刺青圖案，一問之下，周男百口莫辯，只好坦承身分，屋內多包毒品也隨即遭警方查獲。

警方詢後將周男移送歸案，另依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦；警方呼籲，民眾千萬勿輕忽毒品危害，毒品不僅殘害個人健康，更易衍生其他治安事故及造成家庭破碎。

警方12月21日前往新北市板橋區一處民宅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方12月21日前往新北市板橋區一處民宅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方詢後將周男移送歸案，另依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方詢後將周男移送歸案，另依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝

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