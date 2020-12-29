快訊

日本大雪迎跨年最低零下13度 政府籲民眾非必要別出門

受惠川普簽紓困案 台股續創歷史新高！漲17點開在14,500點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

男子林哲男疑為了1女子，與王姓男子有糾紛，今年3月雙方約到高雄鳳山區鳳翔公園談判。本報資料照
男子林哲男疑為了1女子，與王姓男子有糾紛，今年3月雙方約到高雄鳳山區鳳翔公園談判。本報資料照

高雄男子林哲男今年3月涉持改造手槍，並找友人「阿凱」助陣，到鳳山區鳳翔公園跟王姓男子談判，不料當王跟阿凱扭打在一起之際，林近距離開槍，子彈貫穿王的右手臂，竟射入阿凱左後背、卡在右胸，造成休克死亡。高雄地院認定林有殺人「不確定故意」，依殺人罪等共判19年半徒刑，可上訴。

判決指出，攤商林哲男與王姓男子疑因1名女子產生感情糾紛，他今年3月31日凌晨4點多，跟友人阿凱吃消夜時談到此事，阿凱表示要相挺一起去談判，之後林帶著1把改造手槍，當天上午約7點20分兩人開車抵王的住處，但王不願在住家附近談事，改約鳳山區鳳翔公園。

阿凱開車抵達鳳翔公園，原想直接衝撞王姓男子，林哲男趕緊制止，阿凱一下車後立即跟王扭打，林也下車加入鬥毆並用槍托猛打王的頭；當阿凱跟王打得難分難捨，林朝王的身體近距離開槍，子彈打中王的右前臂，貫穿後竟又射入阿凱左後背，穿透肋骨、肺部、胸主動脈，彈頭最後卡在阿凱右鎖骨下的胸壁肌肉。

王姓男子與阿凱中彈後仍然一度扭打，但阿凱不久就倒地，才察覺中彈休克。林哲男先把手槍棄置公園，還想跟王姓男子一起把阿凱搬上車，因無力搬運，王便返家後報案發生車禍，再回現場，林則留現場等待，不過已有目擊者報案發生槍擊，警消趕抵現場將兩人送醫，並逮捕林。

林哲男審理辯稱互相搶槍時「走火」，合議庭認為，子彈是由高往低射出，依常理搶奪過程必會將槍口撥離，不採信林的說法，認定他趁兩人互毆趁機開槍，主觀上應知可能造成生命危害，加上當下阿凱中彈還不立即通報救護，有殺人不確定故意。

合議庭考量他拒認殺人罪，曾因毒品等案入監7年多，依累犯加重刑度，阿凱家屬也要求重判，持有槍枝罪判4年，併科罰金8萬，犯殺人罪判16年，褫奪公權8年，應執行19年6月。

高雄鳳山區鳳翔公園今年3月間發生槍擊案。資料照／本報記者翻攝
高雄鳳山區鳳翔公園今年3月間發生槍擊案。資料照／本報記者翻攝
男子林哲男今年3月在高雄鳳山區鳳翔公園談判時，涉開槍擊中友人阿凱，造成當場休克，趕緊將槍丟棄。本報資料照
男子林哲男今年3月在高雄鳳山區鳳翔公園談判時，涉開槍擊中友人阿凱，造成當場休克，趕緊將槍丟棄。本報資料照

殺人 毒品 槍擊

延伸閱讀

經長：歡迎台積赴高雄投資

高雄鳳山夜飄異味疑瓦斯外洩 欣雄關閉閥門準備開挖

房價狂漲 新竹、高雄、新北漲幅比股市殖利率高

高雄超大「百年視窗」啟時空旅行 市民珍貴老照片登場

相關新聞

高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

高雄男子林哲男今年3月涉持改造手槍，並找友人「阿凱」助陣，到鳳山區鳳翔公園跟王姓男子談判，不料當王跟阿凱扭打在一起之際，...

緊急監護草案 司法院通過

司法院昨天通過刑事訴訟法「緊急監護」修正草案，未來在偵查、審判程序中犯罪嫌疑重大的被告，若有精神障礙的情形，且具危害、急...

高雄鳳山夜飄異味疑瓦斯外洩 欣雄關閉閥門準備開挖

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，經查證有可燃性氣體讀值，疑是瓦斯外洩，已通知欣雄瓦斯公司，並啟動應變機制。欣雄公...

高雄鳳山天然氣外洩避火源 欣雄關閉6閥門止漏找洩點

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，環保局稽查人員到現場，經查是欣雄天然氣公司外洩，欣雄在晚間10點已將周界6個閥門...

鳳山晚間傳出濃重瓦斯異味 疑天然氣洩漏

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許疑似有瓦斯外洩，高市消防局消防人員到場警戒，高雄市副市長林欽榮表示，初步了解應是天然氣洩漏...

高雄鳳山可疑氣體外洩 欣雄公司緊急關閉管閥阻絕風險

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，高市消防局消防人員到場，初步檢測有含可燃性氣體，已請台電人員及瓦斯公司到場了解氣...

高雄鳳山飄異味疑天然氣外洩 現場警戒中

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，高市消防局消防人員到場，初步檢測有含可燃性氣體，已請台電人員及瓦斯公司到場了解氣...

馬英九「三中案」準備結束 過年後傳喚趙少康出庭

台北地院審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，今天傳喚馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清後...

留美博士二度縱火 第一次無罪、第二次判6年

擁有博士學歷的李姓男子涉嫌去年7月持噴燈縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，讓不少鄰居飽受驚嚇。案發後，他否認犯罪，但...

掏空36億喊3500萬交保遭法官駁回 張綱維將在看守所過年

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元羈押中，台北地院日前提解張開庭，調查有無延押必要；張聲請以3500萬元具保停押...

影／遇警路檢！男跨越駕駛座企圖逃離 遭呵斥抓下車查獲毒品

台北市保安警察大隊今晨1時在萬華區環河南路和平西路口執行路檢，50歲賴姓男子開車行經，警方見其和乘客陳49歲眼神閃爍，隨...

癌末毒販「住院還在賣毒」 遭黑吃黑躲旅館

48歲鄭姓男子患有癌症末期，住院期間仍與28歲女友一起販毒，出院後遭藥腳黑吃黑，他心生畏懼，帶著女友躲進汽車旅館，仍遭警...

熱門新聞

獨／多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

高雄從警26年巡佐看上毒蟲女友毀一切 下場GG了

女大學生圖書館睡覺遭射精 控校方想包庇男學生

噴精女同學 斯文大四生：很後悔幹出這樣的事

多金男公審前女友被爆是詐團首腦！網友怒留言「出來面對」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。