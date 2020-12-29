高雄男談判開槍貫穿仇人 同1顆子彈竟打死相挺兄弟判決出爐

男子林哲男疑為了1女子，與王姓男子有糾紛，今年3月雙方約到高雄鳳山區鳳翔公園談判。本報資料照

高雄男子林哲男今年3月涉持改造手槍，並找友人「阿凱」助陣，到鳳山區鳳翔公園跟王姓男子談判，不料當王跟阿凱扭打在一起之際，林近距離開槍，子彈貫穿王的右手臂，竟射入阿凱左後背、卡在右胸，造成休克死亡。高雄地院認定林有殺人「不確定故意」，依殺人罪等共判19年半徒刑，可上訴。

判決指出，攤商林哲男與王姓男子疑因1名女子產生感情糾紛，他今年3月31日凌晨4點多，跟友人阿凱吃消夜時談到此事，阿凱表示要相挺一起去談判，之後林帶著1把改造手槍，當天上午約7點20分兩人開車抵王的住處，但王不願在住家附近談事，改約鳳山區鳳翔公園。

阿凱開車抵達鳳翔公園，原想直接衝撞王姓男子，林哲男趕緊制止，阿凱一下車後立即跟王扭打，林也下車加入鬥毆並用槍托猛打王的頭；當阿凱跟王打得難分難捨，林朝王的身體近距離開槍，子彈打中王的右前臂，貫穿後竟又射入阿凱左後背，穿透肋骨、肺部、胸主動脈，彈頭最後卡在阿凱右鎖骨下的胸壁肌肉。

王姓男子與阿凱中彈後仍然一度扭打，但阿凱不久就倒地，才察覺中彈休克。林哲男先把手槍棄置公園，還想跟王姓男子一起把阿凱搬上車，因無力搬運，王便返家後報案發生車禍，再回現場，林則留現場等待，不過已有目擊者報案發生槍擊，警消趕抵現場將兩人送醫，並逮捕林。

林哲男審理辯稱互相搶槍時「走火」，合議庭認為，子彈是由高往低射出，依常理搶奪過程必會將槍口撥離，不採信林的說法，認定他趁兩人互毆趁機開槍，主觀上應知可能造成生命危害，加上當下阿凱中彈還不立即通報救護，有殺人不確定故意。