留美博士二度縱火 第一次無罪、第二次判6年

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

擁有博士學歷的李姓男子涉嫌去年7月持噴燈縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，讓不少鄰居飽受驚嚇。案發後，他否認犯罪，但說法未被採信，被新北地院依殺人未遂罪判處6年徒刑。

據了解，李男（58歲）自美國某知名大學取得博士學位後，曾在美國矽谷、台灣竹科等地工作，也曾在國內任教，2011年就曾因與鄰居不睦縱火，案發後警方還在其住處找到48顆土製炸彈，但當時因為是精神疾病影響，只判入適當處所監護5年，刑事部分無罪。

去年7月31日凌晨，李男又不明原因持迷你噴槍對停在住處一樓外的機車犯案，而且火勢一發不可收拾，瞬間吞噬9輛機車，幸附近返家住戶發現，互相通報逃命，才未釀人員傷亡；檢警調閱監視器後，根據影像拍到的犯嫌禿頭特徵鎖定李男，訊後以預防性羈押為由，向法院聲請羈押獲准，日前也以殺人未遂將他起訴。

案發後，李男矢口否認犯案，辯稱案發當天他是在家看電視，看完電視就去休息，雖有聽到消防車聲音，但沒有看到火光。他雖堅稱監視器拍到的身影不是他，但說法未被採信。

法院調查，去年7月這場火警經消防人員鑑定，排除人為縱火以外的可能性。事發當下，可疑男子身穿深色上衣、黑色短褲和拖鞋，犯案後步行離開，走進附近公寓大門，顯有地緣關係，再加上證人對身形步伐、髮型等特徵指證歷歷，最後認定李男涉案。

法院再查，李男雖然曾因精神疾病發作縱火，但此是犯案並非精神疾病影響，不符合減刑要件，最後認定他行為嚴重影響公共安全和社會安寧秩序，情節重大，犯後又矢口否認，因此量處其刑。可上訴。

擁有博士學歷的李姓男子涉嫌去年7月持噴燈縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，讓不少鄰居飽受驚嚇，今被新北地院依殺人未遂罪判處6年徒刑。示意圖／本報資料照片
擁有博士學歷的李姓男子涉嫌去年7月持噴燈縱火，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，讓不少鄰居飽受驚嚇，今被新北地院依殺人未遂罪判處6年徒刑。示意圖／本報資料照片

縱火 監視器

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