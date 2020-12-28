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遇警路檢！男跨越駕駛座企圖逃離 遭喝斥抓下車查獲毒品

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市保安警察大隊今晨1時在萬華區環河南路和平西路口執行路檢，50歲賴姓男子開車行經，警方見其和乘客陳49歲眼神閃爍，隨即請賴下車受檢，不料陳趁機爬進駕駛座，企圖開車逃逸，警方當場呵斥強制離車，並從陳男身上鐵盒搜出毒品海洛因、安非他命，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

保大警方今指出，當時保大第一中隊員警，在萬華區環河南路三段、和平西路二段口前執行路檢勤務時，賴男開車載著陳男行經路檢點，警方隨即發現2人眼神閃爍、舉止明顯異常，引導停車熄火盤查。

當警方盤查賴男身分，右前座的陳男突然跨進駕駛座，打算開車逃逸，員警呵斥大喊「趴下！」多名員警上前抓著陳男強制離車，隨後在陳的身上查獲鐵盒，裝有1.81公克海洛因和0.4公克安非他命，全案依毒品危害防制條例，將陳男移送偵辦。

警方呼籲，千萬不要輕忽毒品的危害，請多關懷周遭親友，如有發現毒品相關物品或徵兆，應儘速伸出援手使其遠離毒海，必要時更可尋求警方等相關單位提供協助。

陳男企圖開車逃逸，遭警方強制離車。記者蕭雅娟／翻攝
陳男企圖開車逃逸，遭警方強制離車。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲陳男涉嫌持有毒品。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲陳男涉嫌持有毒品。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 警察 北市

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