癌末毒販「住院還在賣毒」 遭黑吃黑躲旅館
48歲鄭姓男子患有癌症末期，住院期間仍與28歲女友一起販毒，出院後遭藥腳黑吃黑，他心生畏懼，帶著女友躲進汽車旅館，仍遭警方逮捕；警方近日循線追查，再將5名毒品藥腳查緝到案，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
家住新北市樹林區的鄭男先前因涉嫌販毒遭警方盯上，在警方蒐證期間，他因罹患舌癌、口腔癌末期住進醫院，但過程中還多次聯絡毒品藥腳，指使劉姓女友從家中拿毒品到醫院，自己再帶著毒品到醫院附近與毒蟲交易。
考量鄭男在院期間不會隨身攜帶毒品，警方7月間趁鄭男出院時上門查緝，最後在一間汽車旅館內查獲鄭男、劉女及兩名準備買毒的毒蟲，查扣毒品安非他命70公克、安非他命殘渣袋、注射針筒一批、海洛因及吸食器等證物。
鄭男到案後坦承不諱，並坦言自己會躲進汽車旅館，是因為住家鄰居一對賴姓夫婦也是藥腳，不久前才「黑吃黑」吞掉上萬元的安非他命，讓生病虛弱的他心生畏懼、不敢回家。
警方事後積極溯源，近期陸續循線將賴姓夫婦等5名毒蟲查緝到案，詢後依法送辦。據悉，鄭男雖重病體弱，到案後遭收押，但警方不排除鄭男的「毒品事業」移轉給劉女經營，後續也將密切追蹤監控。
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