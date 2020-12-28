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高雄從警26年巡佐看上毒蟲女友毀一切 下場GG了

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

從警26年的高雄新興分局巡佐趙慶鋒，遭控去年5月涉非法搜索毒犯住處，更疑看上毒犯女友而藉機邀約開房發生性行為；高雄地院審理後認為他認罪，今下午依犯非法搜索罪判6月徒刑，得易科罰金，另公務員登載不實文書罪判1年4月、違背職務要求不正利益罪判8年，不得罰金部分合併8年10月。可上訴。

47歲趙慶鋒本月中請求以50萬至80萬元交保，讓他把後續事情處理好，以安心入監服刑，合議庭認為涉犯重罪有逃亡之虞，裁定本月21日起延押2個月；趙今天放棄聽判，並未到庭。

檢方指控，趙慶鋒承辦一起毒品案件欲追查共犯，去年5月8日率隊到苓雅區某民宅外守候，攔查1人涉持海洛因後，正巧有人出來，他便要求交出鑰匙，入屋再搜出海洛因、一粒眠及安毒，事後再要求屋內2嫌簽自願搜索同意書，並製作不實扣押筆錄依毒品罪嫌送辦。

趙慶鋒當時進屋看見洪姓嫌犯的女友頗具姿色，當天事後私下接觸，要求她配合追查其餘共犯，就騎車載她出去，並稱「有我協助妳才不用驗尿」，卻載去暗巷趁機從後擁抱、伸進衣內亂摸，詢問是否願意約會。

同月14日下午，洪嫌女友收到別案的傳票向趙慶鋒詢問，趙利用權限登入警政署系統查詢後，跟她約在外碰面，除了洩漏資料，更載她去前金區的賓館，進房對她親吻擁抱，但遭斷然拒絕，趙於是約改天去泡溫泉；同月22日，趙先透露會再前往她租處查毒，要她將「上衣（即毒品暗語）」收走，不過實際上並未去查緝，又再邀25日一起去泡溫泉，洪嫌女友爽約。

同月28日趙慶鋒應洪嫌女友要求查詢前男友服刑刑期滿日，約在外面，趙伸手亂摸要求性交遭拒絕，之後31日約開房仍遭爽約，趙一氣之下，6月1日前往她租處嗆「因為你一直放管（台語指爽約），才會過來教訓」，但洪的女友僅願碰面，堅拒性交。

趙慶鋒審理期間承認犯行，合議庭痛批，他身為資深警察，應謹守法律規範，恪守執法的公正，卻用非法搜索偵查犯罪，更貪圖女子姿色濫用權限、庇護犯罪，損害警察人員清廉、正義形象，考量他跟女子達成和解，從警26年對社會治安仍有一定貢獻，得易科罰金部分判6月徒刑，其餘2罪不得罰金須執行8年10月，另宣告褫奪公權5年。

遭毒品罪法辦的洪姓男子，一審被判8月徒刑，但二審認定趙慶鋒強行要求洪嫌的友人提供鑰匙、擅闖屋內，屬違法搜索，搜出的毒品、採集尿液都無證據力，改判洪無罪確定。

高雄地院依違背職務要求不正利益罪等罪，今下午判高雄新興分局巡佐趙慶鋒8年10月徒刑、褫奪公權5年；另判6月徒刑得易科罰金。圖／翻攝新興分局臉書
高雄地院依違背職務要求不正利益罪等罪，今下午判高雄新興分局巡佐趙慶鋒8年10月徒刑、褫奪公權5年；另判6月徒刑得易科罰金。圖／翻攝新興分局臉書

毒品 警察

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