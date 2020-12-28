多金男公審前女友被爆是詐團首腦！網友怒留言「出來面對」

台中市呂姓男子26日在臉書社團發文，控訴自己砸了160萬與女友交往，卻獲得分手下場，還只發生過一次性關係，遭到「剝皮」，但遭辦案人員踢爆，呂就是詐騙集團的首謀，利用酒店妹對人詐騙、剝皮，今年初才被查獲，今天上午經本報獨家報導後，網友紛紛湧入呂的臉書，貼上新聞連結，要呂出來給交代，呂在臉書回應「不逃避任何法律責任」。

今天上午呂姓男子曾涉嫌擔任詐欺集團的首謀，今年初遭查獲的新聞曝光後，很多網友湧入呂姓男子的臉書留言，並貼上新聞連結嘲諷「哇賽....版主自己就詐騙集團，被他人詐騙之後不爽發文抱怨。這樣突然覺得女生是在行俠仗義」、「這男的真的好恐怖，送人就送人的東西，還有把女方放在爆系公審，還會自己開小號編故事，一人分飾多角，屬實牛逼」、「劇情神展開！好刺激」、「被同行騙有什麼感覺」、「還沒刪文好棒棒」。

因有網友在今天下午一時許時，在臉書「爆廢公社」張貼呂姓男子擔任詐欺集團首謀遭查獲的新聞，呂有留言回應「我面對我自己的錯誤，我不逃避任何的法律責任，目前全案已進入台中地方法院審理，也在跟被害人進行和解中，關出來後，也深深體會錢不好賺」。