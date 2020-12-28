買3噸95%酒精竟用於製毒 調查官埋伏還慘遭鼬獾咬

調查局高市調處今年8月在新竹竹東鎮偏僻三合院破獲製毒工廠，發現不法集團涉也大量購入曾大缺貨的酒精，約120桶、總計3噸95%酒精，當作製毒過程溶劑；檢調查扣毒咖啡包「喵喵」成品42公克，機具另驗出K他命反應，全案新竹地檢署本月16日依製造三級毒品未遂罪嫌等，起訴陳姓男子共3人。

據了解，陳姓男子（28歲）供稱酒精是從淘寶網站訂購，檢調推算花費26萬，但桶子上未寫簡體字等其他標示，懷疑恐怕為台灣工廠生產，將再釐清是否涉及防疫物資；嫌犯也辯稱，現場毒咖啡包是向別人購買，尚未做出成品、流入市面，檢調將擴大溯源。

檢調查出，有吸食毒品前科的陳姓男子，先前從事臉書網拍，為製毒找上友人王姓男子（36歲），並承租詹姓男子（39歲）位於新竹縣竹東鎮的三合院租處，將三合院旁鐵皮屋當製毒工廠，約6月份陸續運入機具。

檢調發現，陳姓男子等人製造三級毒品K他命，及主原料甲基甲基卡西酮的毒咖啡包「喵喵」，為要讓原料更方便溶解、產生反應，還購入多達120桶、共3噸重的95%酒精，已用掉約4桶。

高雄市調處接獲情資，指有人囤積大量酒精，深入追查發現此集團不只蒐購酒精，還另購多項製毒常見化學原料，研判並非囤積防疫物資轉賣發財，而是要預備製毒，報請竹檢檢察官張凱絜指揮。辦案人員從7月底開始埋伏，今年8月21日聯手警方、海巡攻堅，在屋內查扣甲基甲基卡西酮成品42公克、半成品24.38公斤，機具上也驗出K他命反應。

檢調當場逮鐵皮屋內正在製毒的陳姓、王姓男子，兩人承認在製毒，王辯稱被找來協助，因陳答應會幫繳車貸、每日工資2000到3000元，兩人移送後皆遭收押；詹姓男子則在三合院落網，訊後被交保5萬元。