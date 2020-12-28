屏東警1年查107支非法槍枝 肅槍13天又獲10支
新修正槍砲彈藥刀械管制條例自今年6月修正生效，經6 個月宣導期，於12月11日期滿，屏東縣政府警察局共受理民眾報備持有操作槍共19支、自願繳銷31支。另於12日展開「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，13天內，分別在屏東里港、內埔、萬丹、東港、恆春等地共查獲10支非法槍枝，又以非制式槍枝占居多。
屏東縣政府警察局指出，新修正槍砲彈藥刀械管制條例，將易改造具殺傷力的操作槍，全面納入模擬槍管理並提高罰鍰，自今年6月12日修正生效日起，公告開放修法前已持有操作槍的民眾，報備持有或自願繳銷。
屏東縣政府警察局統計，經6個月宣導期，於12月11日期滿，屏東警方共受理民眾報備持有19支操作槍、自願繳銷31支。
另外，屏東警方於12月12日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」於25日為止，在13天內，分別在屏東里港、內埔、萬丹、東港、恆春等地共查獲10支非法槍枝，分別為1支制式槍枝、3支非制式槍枝、2 枝模擬槍、4 枝空氣長槍，以非制式槍枝占多數。
屏東縣政府警察局表示，今年屏東縣共查獲107支非法槍枝，為遏止改造槍泛濫，以及防制轄區內發生持槍暴力犯罪，警方將聚焦打擊改造槍械工廠，從源頭阻斷非法槍械供給管道。
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