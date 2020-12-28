屏東警1年查107支非法槍枝 肅槍13天又獲10支

新修正槍砲彈藥刀械管制條例自今年6月修正生效，經6 個月宣導期，於12月11日期滿，屏東縣政府警察局共受理民眾報備持有操作槍共19支、自願繳銷31支。另於12日展開「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，13天內，分別在屏東里港、內埔、萬丹、東港、恆春等地共查獲10支非法槍枝，又以非制式槍枝占居多。

屏東縣政府警察局指出，新修正槍砲彈藥刀械管制條例，將易改造具殺傷力的操作槍，全面納入模擬槍管理並提高罰鍰，自今年6月12日修正生效日起，公告開放修法前已持有操作槍的民眾，報備持有或自願繳銷。

屏東縣政府警察局統計，經6個月宣導期，於12月11日期滿，屏東警方共受理民眾報備持有19支操作槍、自願繳銷31支。

另外，屏東警方於12月12日執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」於25日為止，在13天內，分別在屏東里港、內埔、萬丹、東港、恆春等地共查獲10支非法槍枝，分別為1支制式槍枝、3支非制式槍枝、2 枝模擬槍、4 枝空氣長槍，以非制式槍枝占多數。