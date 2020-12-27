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天團「五月天」舉辦演唱會 粉絲臉書搶票撲空遭詐荷包

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

人氣樂團「五月天」舉辦演唱會「好好好想見到你Mayday fly to 2021」，北中南巡迴演唱會吸引大批粉絲搶票參加，然而有多名粉絲在臉書平台購買演唱門票卻遭到詐騙

刑事局指出，台南市一名李姓導演，12月10日晚間23時在臉書社團「讓票、換票、求票、門票、入場卷」看到一名帳號「方X心」貼有五月天演唱會門票要轉售的資訊，李姓導演私訊對方，要購買五月天演唱會門票2張，一張新台幣4880元，連同手續費30元共計9820元，並依對方要求提供手機號碼認證，也隨即匯款入指定帳戶。

但李姓導演到約定時間仍未收到門票，詢問對方卻表示已另將門票賣給他人，並聲稱會退款項給李姓導演，然而李一再等不到退款及正面回應，又在網路上看到許多購票受害者，在臉書購買門票的座位跟她原本購買門票相同，才驚覺遭到詐騙。

台中市一名陳姓老師，12月5日同樣在臉書社團向一名帳號「方X心」購買五月天跨年演唱會門票，對方表示2張門票連同手續費及運費160元，計9920元且須先付款項，並聲稱等到16日才能從便利商店取票寄出，陳姓老師不疑有他立刻匯款給對方，卻發現「方X心」還在社團刊載販賣同樣位置門票，又等到約定日期都得不到對方回應，才知道遭詐騙。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買，當有民眾表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號。

刑事局再次呼籲民眾網路購買演唱會門票時，不要貪圖折扣而私下交易，私下使用通訊軟體交易的行為並無各大知名購物網站有提供交易保障，應選擇具有審核機制的售票平臺及拍賣網站購買較有保障，以免遭詐騙、求償無門，如有任何詐騙相關的問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證，也希望民眾多多下載「165反詐騙LINE」。

天團「五月天」舉辦演場會，有許多詐騙歹徒趁機騙走民眾買票錢。記者廖炳棋／翻攝
天團「五月天」舉辦演場會，有許多詐騙歹徒趁機騙走民眾買票錢。記者廖炳棋／翻攝
天團「五月天」舉辦演場會，有許多詐騙歹徒趁機騙走民眾買票錢。記者廖炳棋／翻攝
天團「五月天」舉辦演場會，有許多詐騙歹徒趁機騙走民眾買票錢。記者廖炳棋／翻攝

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