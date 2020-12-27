天團「五月天」舉辦演唱會 粉絲臉書搶票撲空遭詐荷包

人氣樂團「五月天」舉辦演唱會「好好好想見到你Mayday fly to 2021」，北中南巡迴演唱會吸引大批粉絲搶票參加，然而有多名粉絲在臉書平台購買演唱門票卻遭到詐騙。

刑事局指出，台南市一名李姓導演，12月10日晚間23時在臉書社團「讓票、換票、求票、門票、入場卷」看到一名帳號「方X心」貼有五月天演唱會門票要轉售的資訊，李姓導演私訊對方，要購買五月天演唱會門票2張，一張新台幣4880元，連同手續費30元共計9820元，並依對方要求提供手機號碼認證，也隨即匯款入指定帳戶。

但李姓導演到約定時間仍未收到門票，詢問對方卻表示已另將門票賣給他人，並聲稱會退款項給李姓導演，然而李一再等不到退款及正面回應，又在網路上看到許多購票受害者，在臉書購買門票的座位跟她原本購買門票相同，才驚覺遭到詐騙。

台中市一名陳姓老師，12月5日同樣在臉書社團向一名帳號「方X心」購買五月天跨年演唱會門票，對方表示2張門票連同手續費及運費160元，計9920元且須先付款項，並聲稱等到16日才能從便利商店取票寄出，陳姓老師不疑有他立刻匯款給對方，卻發現「方X心」還在社團刊載販賣同樣位置門票，又等到約定日期都得不到對方回應，才知道遭詐騙。

警方分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、最熱門的商品票券吸引民眾購買，當有民眾表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，等到買家將款項匯入指定戶頭後就已讀不回、封鎖帳號。