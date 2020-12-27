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影／大安捷運站開槍男 擁槍自重囂張這次成落水狗
今年10月24晚上，曾姓男子開車經過大安捷運站與他人發生行車糾紛，竟拿出一把手槍朝分隔島草叢開1槍，上前恐嚇對方駕駛後離去；曾嫌同月底又穿假刑警背心在桃園假冒警察滋事，2案都被警方送辦。不料台北市警士林分局又接獲線報，指出曾嫌身上還有多把槍支，組成專案小組鎖定他行蹤，日前在新莊一家汽車旅館成功逮人，再次將他送辦。
警方查出曾嫌原本是知名直播平台的小編，負責打字回覆網友提問及吵氣氛，他在大安捷運站開槍前一天，才與他人發生鬥毆。警方認為他擁槍自重，態度囂張，必須嚴格查緝。
士林分局接獲線報後組成專案小組偵辦，查出曾嫌（29歲）還染上毒癮，日前連日跟監鎖定他行蹤，21日晚上11點多在新莊一家汽車旅館將他逮補，在旅館內查獲1支霰彈槍、2支改造手槍、2顆霰彈槍子彈、12顆手槍子彈、1組安非他命吸食器。
曾嫌辯稱他是幫友人藏放槍支，槍支並非他所有，但他怕被警方發現，所以不住家裡，時常住汽車旅館變換地點，警方不採信他說詞，詢後將他依違反槍砲及毒品罪嫌送辦。
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